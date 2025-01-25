В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры

Как было озвучено в ходе пресс-конференции, на сегодня степень изношенности энергетической и коммунальной инфраструктуры 87 предприя­тий-монополистов в сферах теп­ло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%. Ежегодная естественная амортизация коммунальных сетей достигает 2–3%.

Цель национального проекта – обеспечить надежное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг по всей рес­публике, строительство новых мощностей и снижение изношенности инженерных сетей до 40%.

Как рассказал вице-премьер Канат Бозумбаев, нацпроект состоит из двух основных блоков, предусматривающих генерацию и модернизацию коммунальных сетей (электрических и тепловых, сетей водоснабжения, водоотведения и канализационно-очистных сооружений).

– Пока мы считаем, что на пять лет потребуется 6,8 триллиона тенге. Это индикативная цифра, которая может поменяться в сторону увеличения или уменьшения, после того как компании разработают свои инвестиционные планы, когда определятся подрядчики и проектная документация пройдет экспертизу, – отметил заместитель Премьер-министра.

По словам вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, в рамках нацпроекта предус­мотрена модернизация 77,5 тыс. км электрических сетей на сумму 2,7 трлн тенге. По итогам исполнения запланированных мероприятий ожидается снижение степени изношенности электрических сетей с 74 до 45%.

Предусмотрены также замена и реконструкция 1 622 км изношенных сетей теплоснабжения и строительство новых на общую сумму 1 575,8 млрд тенге.

Кроме модернизации сущест­вующих планируется ввести дополнительные источники генерации в суммарном объе­ме 7,3 ГВт для предотвращения дефицита электрической и тепловой энергии в будущем. Объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергетических объектов до 2029 года составит 6 трлн 208 млрд тенге, уточнил вице-министр энергетики. До 2029-го планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить среднюю изношенность электростанций на 17%.

Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет, для осуществления национального проекта намечается привлечь инвестиции и разработать механизмы, стимулирующие участие частных компаний в модернизации инфраструктуры. При этом в ходе пресс-конференции было указано, что нацпроектом будет охвачено более 200 субъектов естественных монополий (70% государственных, 30% – частных) в 57 городах. Для каждого предприятия планируется подобрать индивидуальную модель финансирования.

Как пояснил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев, предполагается рыночно-бюджетное взаимное финансирование, а также привлечение займов международных финансовых организаций.

– Все займы будут определены в национальной валюте. В основном намечено применять рыночные займы, где ставка кредитования составит от 15 до 20 процентов, при этом около половины из них будет подлежать субсидированию. Срок займа составит от 10 до 20 лет с обязательным предоставлением каникулярного периода. В отдельных случаях предусматривается применение механизма льготного бюджетного кредитования, – подчеркнул Асан Дарбаев.

Нацпроект обеспечит долгосрочное финансирование для реализации инвестиционных проектов в коммунальном и энергетическом секторах в необходимом объеме, считает вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Финансирование сроком до 20 лет позволит распределить возврат инвестиционного финансирования на длительный период.

При этом нацпроектом акцентировано особое внимание на развитие отечественной индустрии: будут созданы предприятия обрабатывающей промышленности, выпускающие продукцию, которая пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры страны.

– Как следствие будут созданы новые рабочие места, снизится импортозависимость, обеспечится дополнительный прирост экономики, – сказал Арман Касенов.

Важен и тот факт, что нацпроектом установлены обязательства по обеспечению доли продукции отечественного производства среди поставщиков, разработаны мероприятия по поддержке казахстанских производителей.

Разработан ряд мероприятий, включая заключение офтейк-конт­рактов на локализацию новых производств в стране; соз­дание электронной платформы закупок, обеспечивающей прозрачное взаимодействие между поставщиками и подрядчиками. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Как отметил спикер, предварительный анализ показывает, что модернизация энергетического и коммунального секторов до 2029 года потребует 1 049 товарных позиций на 4,4 трлн тенге. Среди этих товаров – оборудование и материалы для модернизации сетей, станций теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

– Опираясь на предоставленные данные, министерством с участием отечественных товаропроизводителей изучен перечень необходимых товаров. Проведен ряд отраслевых совещаний с привлечением бизнесменов. В результате сформирован список из 187 предприятий, производящих 711 товарных позиций на 3,4 триллиона тенге, – сказал Олжас Сапарбеков.

Безусловно, все запланированные в нацпроекте мероприятия повлияют на рост коммунальных тарифов, но, как неоднократно говорилось на пресс-конференции, он будет минимальным и не окажет заметного давления на стоимость продуктовой корзины и инфляцию вообще. Причем для граждан с низкими доходами предусмотрена господдержка: жилищная помощь, социальная помощь на погашение коммунальных услуг и адресная социальная помощь.

– Повышение стоимости коммунальных услуг приведет к увеличению прожиточного минимума и, соответственно, изменению черты бедности, влияющей на размер АСП. Министерство труда и социальной защиты населения готово к этим изменениям. Всем казахстанцам, имеющим доходы ниже черты бедности, будет оказана адресная социальная помощь, – заверил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.

При принятии решения по изменению тарифов будут учитываться социально-экономическая ситуация каждого региона, проводиться публичные обсуж­дения с населением.

В ходе реализации нацпроекта будет обеспечена прозрачность и контроль всего процесса – от формирования документов до ввода объектов в эксплуатацию.