В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
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На пресс-конференции в Правительстве, организованной по этому поводу, заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, вице-министры: национальной экономики – Арман Касенов, энергетики – Сунгат Есимханов, промышленности и строительства – Олжас Сапарбеков, труда и социальной защиты населения – Олжас Анафин, председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев рассказали о специфике национального проекта, особенностях его осуществления и ответили на вопросы журналистов.