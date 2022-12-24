В Талдыкоргане судья получила срок за мошенничество
Общество
80
Судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области осуждена за мошенничество в Талдкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
Установлено, что судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области получила 1,5 миллиона тенге от руководителя частной компании за положительное решение по гражданскому делу.
Суд приговорил судью к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Этим же приговором директор компании осужден за покушение на дачу взятки к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и коммерческих организациях.
Приговор в законную силу не вступил.