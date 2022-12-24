В Талдыкоргане судья получила срок за мошенничество

Судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области осуждена за мошенничество в Талдкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

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Установлено, что судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области получила 1,5 миллиона тенге от руководителя частной компании за положительное решение по гражданскому делу.

Суд приговорил судью к 5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором директор компании осужден за покушение на дачу взятки к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и коммерческих организациях.

Приговор в законную силу не вступил.