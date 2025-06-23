Фото предоставлено Международным аэропортом Алматы

Проект реализуется по инициативе Казахстанской федерации футбола при поддержке Международного аэропорта Алматы и финансируется исключительно за счёт собственных средств аэропорта.

Церемонию запуска строительства академии открыл генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан. Обращаясь к участникам мероприятия, он подчеркнул, что участие компании в этом проекте — не просто проявление социальной ответственности, а осознанная часть стратегического подхода к устойчивому развитию:

«В TAV Airports Holding мы искренне верим, что устойчивое развитие строится на прочных ценностях — ответственности, социальной вовлечённости и стремлении к развитию за рамками бизнеса. Корпоративная социальная ответственность для нас — не формальность, а основа всей нашей деятельности. Поддержка инициатив, направленных на развитие молодёжи и на благо общества — это важнейшая ценность, определяющая нашу стратегию и наши действия».

Строительство академии — это не просто очередной спортивный проект. Это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал, в будущее детей и спорта. Она создаст системную базу для выявления и развития юных талантов, обеспечит не только высокопрофессиональную подготовку, но и условия для проживания, учёбы, отдыха и интеграции в футбольное сообщество.

Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола рассказал, что академия создаст условия для системной подготовки молодых футболистов, соответствующих требованиям современного футбола, и будет важным шагом в развитии детско-юношеского спорта.

«Академия создаст условия для системной подготовки юных футболистов в соответствии с требованиями современного футбола. Это важный шаг на пути к формированию сильной, устойчивой базы для детско-юношеского спорта в Казахстане и формированию нового поколения казахстанских футболистов», – отметил президент КФФ Марат Омаров.

После выступлений почётных гостей был торжественно дан официальный старт строительству академии. На церемонии руководители проекта подписали футбольный мяч и передали его юным спортсменам как напоминание о том, ради кого создаётся эта академия.

Общая площадь академии — 5 520 м² и она будет состоять из трёх функциональных блоков: спортивного, административно-бытового и жилого. В спортивном блоке предусмотрены крытый футбольный зал, зал общей физической подготовки, восстановительные бассейны, раздевалки и служебные помещения. Административно-бытовой блок включает кабинеты тренеров, медицинские и реабилитационные кабинеты, конференц-зал, столовую и технические помещения. Жилой блок представляет собой четырёхэтажное общежитие с комнатами для обучающихся и персонала, зонами отдыха и самостоятельной подготовки.

Строительство «KFF Academy by Almaty International Airport» — это важный шаг в укреплении системы детско-юношеского футбола и в создании устойчивой инфраструктуры для подготовки спортсменов нового поколения. Академия призвана стать примером качественного подхода к развитию спорта в стране, объединяя опыт и партнёрство сторон.