В Таразе открылся ревматологический центр

– В последнее время в стране отмечается ярко выраженная тенденция к росту случаев ревматических заболеваний, что вызывает серьезную тревогу. Страдают от патологии преимущественно люди пожилого возраста, но мы наблюдаем увеличение заболеваемости и у людей молодых, что влечет за собой потерю части трудоспособного населения. Это, в свою очередь, негативно отражается на экономике страны, – сказала руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова.

В связи с этим на республиканском уровне был поднят вопрос о необходимости улучшения оказания помощи ревматологическим пациентам. Одними из первых работу в данном направлении проделали жамбылцы, открыв ревматологический центр на базе областной многопрофильной больницы. В церемонии открытия принял участие главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения, председатель РОО «Казахская коллегия ревматологии», профессор Галымжан Тогизбаев, подчеркнувший важность события для населения области.

Теперь в регионе есть все возможности для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи страдающим ревматологическими заболеваниями. В структуре учреждения предусмот­рены кабинеты ревматолога для предоставления консультативно-диагностической помощи, внутрисуставных манипуляций, капилляроскопии, денситометрии, динамического наблюдения за пациентами. Здесь же можно пройти реабилитационные программы, которые включают физиотерапию и лечебную гимнастику, чтобы максимально восстановить подвижность и здоровье суставов.

– Новый центр позволит улучшить охват, диагностику и лечение ревматологических заболеваний в регионе. Мы планируем организовать динамическое наблюдение за пациентами с обеспечением своевременного назначения базисных препаратов, что позволит улучшить их качество жизни. Будут использоваться методы физиотерапии и лечебной физкультуры. Также пациентам окажут помощь в профилактике инвалидности. Расширится амбулаторная служба, где пациенты смогут пройти обследование и получить консультацию и лечение, – подчеркнула Жанар Оспанова.

Кроме того, в состав ревматологического центра входит мультидисцип­линарная группа, занимающаяся отбором пациентов с ревматичес­кими заболеваниями для генно-инженерной биологической терапии. Медицинскую помощь оказывают четыре специалиста. Лечение и обследование проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медстрахования.