В Ташкенте прошло первое заседание Межпарламентского совета Казахстана и Узбекистана

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов посетил с официальным визитом Узбекистан. В рамках визита в Ташкенте состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана и Мажилисом Казахстана

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Решение о создании Совета МПС было принято в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану в декабре 2021 года. Это совершенно новый, продвинутый формат взаимодействия между парламентами двух стран.

- Благодаря личным договоренностям наших президентов Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева сотрудничество двух стран выведено на новый союзнический уровень. Это новая веха для отношений между Казахстаном и Узбекистаном. И именно за Советом межпарламентского сотрудничества главы государств закрепили парламентский контроль за своевременным и надлежащим исполнением всех договоренностей на высшем уровне, – заявил глава Мажилиса.

В ходе заседания парламентарии двух стран обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, аграрной, культурно-гуманитарной сферах и вопросы водной дипломатии.

Ерлан Кошанов отметил, что Узбекистан является крупнейшим экономическим партнером Казахстана в регионе. На его долю приходится более 62,5% общего объема товарооборота со странами Центральной Азии. По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг рекордных 5 млрд долларов США. Перед правительствами двух стран стоит задача по его увеличению до 10 млрд долларов.

Одним из перспективных совместных проектов является строительство Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», который призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в регионе.

Казахстанские парламентарии также выразили поддержку инициативам Узбекистана по развитию трансафганского коридора путем строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и мультимодального коридора «Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан».

Одним из важных пунктов повестки стало обсуждение процедуры согласования межправительственного соглашения о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов и возможность создания Международного водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии (МВЭК).

По итогам заседания главы делегаций подписали положение о Совете межпарламентского сотрудничества между законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана и Мажилисом Казахстана.

В рамках визита председатель Мажилиса встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ерлан Кошанов передал приветствие от Касым-Жомарта Токаева и рассказал о ходе больших преобразований в стране.

Также спикер Мажилиса проинформировал узбекского лидера об итогах первого заседания Совета межпарламентского сотрудничества и текущем состоянии взаимодействия парламентов двух стран. Особое внимание он уделил масштабному идеологическому обращению президента Казахстана к народу на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня Республики, в котором была дана объективная историческая оценка пройденному страной пути.

– Казахстан проходит сегодня новый этап своего развития. Его основа – верховенство закона и порядка. Главный приоритет нашего президента – это сохранение внутриполитической стабильности и общенациональное единство. При этом важная цель реализуемых в стране масштабных реформ – реальное благополучие каждого гражданина. Мы ориентированы на сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, где особое внимание уделяется союзническим отношениям с Узбекистаном, что, безусловно, укрепит стабильность и безопасность в регионе, – сказал спикер Мажилиса.

Также состоялись встречи с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым. На них стороны обсудили перспективы межпарламентских отношений по линии комитетов, групп дружбы и на многосторонних площадках.

В частности, Ерлан Кошанов выразил готовность поделиться опытом Казахстана по приведению законодательства страны в соответствие с новой Конституцией, над которым в настоящее время работают депутаты Олий Мажлиса.

В рамках визита делегация Мажилиса также посетила знаковые исторические места Ташкента и Самарканда.