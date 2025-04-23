Решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 16 апреля 2025 года избран следующий состав правления

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Правления:

Суйениш Абдильдин

Члены Правления:

• Ерлан Минавар — стратегическое развитие и инновации

• Кирилл Страшенко — эксплуатационная деятельность

• Абылай Бекен — экономика и финансы

• Сергей Никитенко — операционная деятельность

Кураторы бизнес-направлений:

• Алишер Когабаев — корпоративный и государственный сектор

• Асқарбек Алшанбаев — стратегические проекты

• Куандыk Куатов — региональный бизнес

• Игорь Кудрявцев — розничный бизнес

• Султан Мустафин — развитие операторского бизнеса

• Батыр Конакбаев — административный блок

АО «Транстелеком» является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.

Формирование обновлённой управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.