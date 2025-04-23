Решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 16 апреля 2025 года избран следующий состав правления
Председатель Правления:
Суйениш Абдильдин
Члены Правления:
• Ерлан Минавар — стратегическое развитие и инновации
• Кирилл Страшенко — эксплуатационная деятельность
• Абылай Бекен — экономика и финансы
• Сергей Никитенко — операционная деятельность
Кураторы бизнес-направлений:
• Алишер Когабаев — корпоративный и государственный сектор
• Асқарбек Алшанбаев — стратегические проекты
• Куандыk Куатов — региональный бизнес
• Игорь Кудрявцев — розничный бизнес
• Султан Мустафин — развитие операторского бизнеса
• Батыр Конакбаев — административный блок
АО «Транстелеком» является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.
Формирование обновлённой управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.