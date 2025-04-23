В «Транстелекоме» утвердили новый состав правления

Компании и Рынки
22

Решением Совета директоров АО «Транстелеком» от 16 апреля 2025 года избран следующий состав правления 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Правления:

Суйениш Абдильдин

Члены Правления:
    •    Ерлан Минавар — стратегическое развитие и инновации
    •    Кирилл Страшенко — эксплуатационная деятельность
    •    Абылай Бекен — экономика и финансы
    •    Сергей Никитенко — операционная деятельность

Кураторы бизнес-направлений:
    •    Алишер Когабаев — корпоративный и государственный сектор
    •    Асқарбек Алшанбаев — стратегические проекты
    •    Куандыk Куатов — региональный бизнес
    •    Игорь Кудрявцев — розничный бизнес
    •    Султан Мустафин — развитие операторского бизнеса
    •    Батыр Конакбаев — административный блок

АО «Транстелеком» является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Казахстана. Компания предоставляет услуги связи, цифровые решения и IT-сервисы для частного и государственного секторов, реализует инфраструктурные и социальные проекты, а также участвует в цифровизации железнодорожной отрасли.

Формирование обновлённой управленческой команды направлено на повышение эффективности операционной деятельности, масштабирование цифровых продуктов и укрепление позиций компании на рынке.

#состав #Транстелеком #правление

Популярное

Все
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Начато возведение крупного металлургического завода
Трижды обманувший смерть
В Приаралье начался сев риса
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Растут площади под масличные и кормовые культуры
С портретов смотрят ветераны
Он вернулся к звездам
Этих лет не смолкнет слава...
Свекловичный жом пойдет на комбикорм
Танец в небе: журавли вернулись
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Известные хирурги мира провели в Алматы операции в прямом эфире
Земля и люди Шардары
Вечная весна Алпысбая Казгулова
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
На принципах морали и человеколюбия
На перекрестке литературных миров
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Шанс для технологического прорыва
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]