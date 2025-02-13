В трех областях Казахстана ограничили движение на автодорогах

13 февраля в связи с ухудшением погоды в нескольких областях Казахстана ввели ограничение движения на автодорогах республиканского значения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»
Ограничение вводится на участках автодорог в Акмолинской области:
«Астана-Петропавловск» км 18-232 (г. Астана — г. Щучинск),
«Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, уч. г. Астана-гр. Павлодарской обл.,
«Астана-Караганда-Алматы» 1291-1353, уч. ПВП Жибек Жолы - гр.Акмолинской обл.
Ориентировочное открытие дороги - 13 февраля в 17:00 часов.
В Павлодарской области:
«Астана-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.
Ориентировочное открытие дороги - 13 февраля в 17:00 часов.
В Карагандинской области:
«Астана-Караганда-Алматы» км 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау.
Ориентировочное открытие дороги 14 февраля в 08:00 часов.