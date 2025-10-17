В целях противодействия финансовым преступлениям

Парламент
716
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева одобрили закон об усилении борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в рамках СНГ.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Предваряя обсуждение повестки заседания, депутаты рассмотрели воп­рос о прекращении полномочий и освобож­дении от должности судей Верховного суда РК Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой. Предварительно обсудив этот вопрос на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сенаторы приняли решение поддержать представление Главы государства.

Главным нововведением Соглашения об образовании Международного цент­ра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных прес­тупным путем, и финансирования терроризма является создание данного центра как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. Соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступ­лениям, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.

Как пояснил сенатор Нурлан Бикенов, данная система обеспечит странам-участницам обмен стратегической и тактической информацией, а также позволит своевременно сигнализировать о выявленных рисках легализации доходов и финансирования терроризма.

– Главной целью создания МЦОР являет­ся формирование единого информационного и ресурсного пространства и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации. Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску, – отметил сенатор.

МЦОР будет пополняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается.

– Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации прес­тупных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере, – сказал Нурлан Бикенов.

Участие Казахстана в МЦОР позволит укрепить международное сотрудничество между странами СНГ в сфере возврата незаконно выведенных активов, повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных преступных схем, обеспечить большую прозрачность в работе национальных систем, повысить устойчивость финансовой системы и снизить уровень теневой экономики.

Ратификация соглашения является стратегически значимым шагом для обеспечения экономической безопас­ности государства и создает прочную правовую основу для эффективного межгосударственного информационного взаимодействия.

– Рассмотренное соглашение разработано для совершенствования мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории СНГ. С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски. Центр также будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участниц СНГ с соблюдением требований по защите данных. В целом надеемся, что одобренный закон повысит эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Сенатор Айнур Аргынбекова предложила перепрофилировать часть медицинских и социальных организаций на оказание помощи пожилым людям, включая развитие центров дневного пребывания, домов сопровождаемого проживания и мобильных служб поддержки, особенно на селе. Обеспечить фермеров, чьи земли находятся на территории городов республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент), доступом к мерам господдержки призвал Правительство сенатор Алишер Сатвалдиев. Это, считает он, должно благоприятно отразиться на развитии сельского хозяйства, привлечении инвестиций и обеспечении идентификации кадастрового кода и фактического использования земель.

#Сенат #заседание

