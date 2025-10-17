В целях противодействия финансовым преступлениям Парламент 17 октября 2025 г. 1:00 716 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева одобрили закон об усилении борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в рамках СНГ. фото пресс-службы Сената Парламента РК Предваряя обсуждение повестки заседания, депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий и освобождении от должности судей Верховного суда РК Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой. Предварительно обсудив этот вопрос на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сенаторы приняли решение поддержать представление Главы государства. Главным нововведением Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является создание данного центра как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. Соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, включая отмывание доходов и финансирование терроризма. Как пояснил сенатор Нурлан Бикенов, данная система обеспечит странам-участницам обмен стратегической и тактической информацией, а также позволит своевременно сигнализировать о выявленных рисках легализации доходов и финансирования терроризма. – Главной целью создания МЦОР является формирование единого информационного и ресурсного пространства и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации. Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску, – отметил сенатор. МЦОР будет пополняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. – Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере, – сказал Нурлан Бикенов. Участие Казахстана в МЦОР позволит укрепить международное сотрудничество между странами СНГ в сфере возврата незаконно выведенных активов, повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных преступных схем, обеспечить большую прозрачность в работе национальных систем, повысить устойчивость финансовой системы и снизить уровень теневой экономики. Ратификация соглашения является стратегически значимым шагом для обеспечения экономической безопасности государства и создает прочную правовую основу для эффективного межгосударственного информационного взаимодействия. – Рассмотренное соглашение разработано для совершенствования мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории СНГ. С этой целью предусмотрено создание специального Международного центра, который позволит оценивать потенциальные риски. Центр также будет содействовать обмену информацией между подразделениями финансовой разведки стран – участниц СНГ с соблюдением требований по защите данных. В целом надеемся, что одобренный закон повысит эффективность борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев. Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Сенатор Айнур Аргынбекова предложила перепрофилировать часть медицинских и социальных организаций на оказание помощи пожилым людям, включая развитие центров дневного пребывания, домов сопровождаемого проживания и мобильных служб поддержки, особенно на селе. Обеспечить фермеров, чьи земли находятся на территории городов республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент), доступом к мерам господдержки призвал Правительство сенатор Алишер Сатвалдиев. Это, считает он, должно благоприятно отразиться на развитии сельского хозяйства, привлечении инвестиций и обеспечении идентификации кадастрового кода и фактического использования земель. #Сенат #заседание