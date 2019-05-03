В Центре поддержки детей в Актобе произошел пожар

В КГУ "Центр поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" в Актобе произошел пожар, передает Kazpravda.kz.
По данным пресс-службы КЧС МВД РК, 3 мая в 12:42 на пульт "101" г. Актобе поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании КГУ "Центр поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" в районе Авиагородок.
"На втором этаже в одной из комнат произошло возгорание мебели, матрацов с распространением огня в коридор на общей площади 28 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 8 детей. Пожар локализован в 13:08 и ликвидирован в 13:16. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 56 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.