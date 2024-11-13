В ЦИК произошли перестановки

13 ноября состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого были избраны новые заместитель председателя и секретарь комиссии, передает Kazpravda.kz

Фото: ЦИК

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что указом главы государства членами Центральной избирательной комиссии назначены Азамат Айманакумов и Михаил Бортник, Ляззат Суюндык назначена членом ЦИК постановлением Сената Парламента РК.

В ходе заседания были избраны заместитель председателя и секретарь. Единогласным решением комиссии заместителем председателя ЦИК избран Мухтар Ерман, а секретарем — Шавхат Утемисов.

Председатель ЦИК обозначил основные направления работы членов ЦИК и курируемые ими сферы деятельности. Также были обсуждены текущие вопросы проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших в регионах.