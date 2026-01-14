Возведение родильного дома осуществляется при спонсорской поддержке фонда «Абу-Даби» (ОАЭ) и станет важным шагом в развитии системы здравоохранения региона. Общая стоимость проекта – 8,3 млрд тенге. Строительство ведет ТОО «Эристайл Казахстан». Под медицинский комплекс отведена территория площадью три гектара. Он будет включать четыре блока: одноэтажные и двухэтажные здания, спроектированные с учетом стандартов комфорта и безопасности.

В новом центре предусмотрено отделение патологии беременности на 30 коек, а также послеродовое отделение на 50 мест. Все помещения оснастят новейшим медицинским оборудованием, что позволит оказывать высококвалифицированную помощь женщинам и новорожденным. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2026 года. В настоящее время на площадке задействовано больше сотни строителей и 12 единиц специальной техники.

Ожидается, что запуск Центра матери и ребенка значительно повысит доступность медицинских услуг, снизит нагрузку на действующие учреж­дения и станет еще одним вкладом в улучшение качества жизни жителей Туркестана.