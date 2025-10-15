Фото: Акорда

Теперь граждане Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Туркменистана смогут работать и заниматься предпринимательством в Турции без необходимости получать гражданство и сложные разрешения. Исключение составляет служба в армии и силовых структурах.

Отныне для получения разрешения на работу гражданам тюркоязычных стран необходимо соответствовать следующим критериям: наличие вида на жительство; отсутствие угроз безопасности при осуществлении профессиональной деятельности; подтверждение эквивалентности сертификатов, полученных в иностранных государствах; принадлежность к тюркской общине.

Документ также обязывает их регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами страны, но без права участия в выборах.

Такое решение было принято вскоре после 12-го саммита Организации тюркских государств, прошедшего 7 октября 2025 года в Азербайджане. На встрече лидеры стран заявили о намерении углублять экономическую интеграцию и создавать более благоприятные условия для свободного перемещения рабочей силы внутри тюркского мира.

