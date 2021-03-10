В "ҚТЖ" реализуются проекты в рамках программы цифровой трансформации

Центр управления движением поездов (ЦУП) – один из главных проектов из этого направления. Он предусматривает покрытие участков магистральной сети современной системой диспетчеризации на микропроцессорах, позволяющей дистанционно, посредством оптоволоконной линии связи, управлять устройствами железнодорожных станций на больших расстояниях. Внедрение новшества дало возможность заменить аналоговое громоздкое оборудование центральных пунктов железнодорожной связи на современное цифровое. В рамках проекта пилотный региональный полигон создан в Актобе, который был запущен еще в сентябре прошлого года. Он объединил диспетчерские центры пяти отделений западного региона - Актобе, Атырау, Мангистау, Уральск, Кызылорда. На сегодняшний день специалисты Центра успешно обеспечивают оперативное централизованное управление движением поездов по всему Западному региону. С их деятельностью и ознакомился на днях в ходе своей рабочей поездки в Актобе заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и HR АО «НК «ҚТЖ» Cерик Абденов. Он посетил ЦУП, осмотрел полигон, рабочие места поездных диспетчеров, а также ознакомился с условиями проживания специалистов, передислоцировавших в Актобе из Уральска, Атырау, Мангыстау и Кызылорды.Проект масштабный и передислокация диспетчерских кругов проходила поэтапно. Работники, согласившиеся на переезд в город Актобе, получили статус «приглашенного работника», который дал им право на получение выплаты при переезде, аренде жилья, провозе багажа и проезде на новое место работы. Если при переводе работник терял в заработной плате, то ему была сохранена средняя заработная плата по прежней должности за 1 год. Кроме того, проведены организационные мероприятия по прописке передислоцированных работников в г. Актобе, устройству их детей в дошкольные и школьные учреждения и т.д.Среди тех, кто переехал из Уральска на новое место работы и Арайлым Мукушева. Она - поездной диспетчер участка Озинки - Казахстан. У нее сдвоенный участок, на котором располагается 13 станций, 7 разъездов. Общая протяженность 240 км. Его же она обслуживала до этого в г.Уральск. Теперь же регулирует движение составов из единого центра в Актобе, куда приехала сразу же, как только произошло формирование регионального полигона. Из соседней области передислоцировалось вместе с нею 13 специалистов. Арайлым довольна: она переехала вместе со всей семьей. Ей предоставили крышу над головой, компания оплачивает квартирные, также прежняя зарплата сохранилась. Перевез семью в Актобе и Мухамбет Сиятов. Он из Кызылорды, где в должности поездного диспетчера проработал три года. А в целом в железнодорожной отрасли его трудовой стаж составляет 10 лет. В семье - трое детей, скоро ожидают с супругой рождение еще одного малыша. Говорит, что хорошо обустроились, руководство предприятия помогло с пропиской. Для оплаты квартиры помимо зарплаты выделяется 105 тысяч тенге: 70-80 тысяч идет за аренду, остальное - на коммуслуги. Заработок составляет 180 тысяч тенге в зависимости от почасовой работы. Его участок Казалы – Саксаул. Это объединенный участок протяженностью 456 км, который полностью оснащен системой автоблокировки, автоматизирован. Благодаря этому повысилась безопасность движения составов. Об этом важном показателе подчеркнул в интервью журналистам и Серик Абденов. Он отметил, что Единый ЦУП с локализацией его в Актобе объединил в себе диспетчерские аппараты пяти отделений дорог. В рамках проекта цифровой трансформации это позволило оптимизировать ресурсы, внедрить новые технологические решения и расширить возможности управления поездного движения по всему Западному региону страны, включая Кызылординскую область, в одном месте. Нынче исключена необходимость передачи сообщений по телефонной связи.Цифровизация сделала свое дело. Особое значение Серик Абденов придал социальной составляющей и без преувеличения назвал сей проект проектом века. Поскольку такой большой миграции в железнодорожной отрасли до сего времени не было. То есть, из пяти областей 186 человек получили возможность переехать и трудоустроиться на новом месте. Компания со своей стороны создало все возможности для переезда: полностью компенсировала перевоз груза на каждого работника, члена семьи, выплачены компенсации. За 9 месяцев, например, выплачена была компенсация по заработной плате. На сегодняшний день арендуются квартиры для всех переехавших сотрудников – компания взяла обязательство в размере 45 МРП в течение двух лет выплачивать средства за аренду жилья. Более того, принято решение также по компенсации ипотеки в случае отказа от аренды. Все переехавшие члены семьи поездных диспетчеров на сегодняшний день трудоустроены, дети определены в школы, детсады. Организационно решены вопросы прописки.До конца текущего года компания планирует реализовать такой же проект по созданию регионального полигона в г.Алматы, который будет обслуживать все южные регионы и Восточно-Казахстанскую область. На следующий год будет внедрено Единое управление на участках Центрального и Северного Казахстана.В ходе рабочей поездки Серик Абденов также посетил железнодорожные предприятия г.Актобе и провел встречи с коллективами дистанции сигнализации и связи, дистанции пути и дистанции электроснабжения. Он разъяснил работникам ключевые моменты программы «Цифровая трансформация» и рассказал о проектах, направленных на повышение экономической эффективности предоставляемых услуг, совершенствование бизнес-процессов, цифровизацию и автоматизацию деятельности компании. Реализация проектов позволит оптимизировать расходы, обеспечить финансовую устойчивость, повысить стоимость и инвестиционную привлекательность. Это, в свою очередь, даст возможность повысить оплату труда работникам, отметил Серик Абденов.Стоит сказать, что в результате реализации проектов программы трансформации с 2021 по 2025 годы ожидается получение чистых выгод в размере не менее 100 млрд тенге.