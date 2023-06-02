В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка

– Учебный процесс разделен на два полугодия. Первый завершится уже в июне, – рассказывает Женис Хамитович. – После экзаменов слушатели получат сертификаты, а желающие смогут продолжить обучение в группах последующего уровня. С августа начинается второе полугодие обучения, на этот период мы намерены принять порядка двух тысяч новых слушателей. Сейчас проводим активную агитационную работу через средства массовой информации и социальные сети, уже вовсю принимаем заявки. Также стоит отметить, что при поддержке областного руководства в текущем году нам выделяют еще две дополнительные штатные единицы преподавателей казахского языка. Так что уверен, мы сможем дать хорошие знания всем нашим посетителям.

В зависимости от уровня подготовки слушатели разделены на четыре группы. В каждой занятия проходят два раза в неделю. Также обучающиеся имеют возможность выбрать удобное для себя время посещения. Кстати, в учебно-методическом центре с радостью отмечают, что многие работодатели идут навстречу сотрудникам, желающим знать государственный язык, отпуская с работы на занятия. Нередки случаи, когда руководители сами приводят сюда коллективы.

Курсы бесплатные, от учеников требуются только желание и дисциплина, говорят преподаватели. Одна из них – Меруерт Маралбаева – в языковом Центре работает уже три года. Благодаря продуманной методике первые результаты заметны буквально через пару занятий, говорит педагог. Упор в обучении сделан на разговорную речь, однако параллельно курсанты изучают и грамматику.

– Программа построена так, чтобы каждое занятие было интересным и понятным для каждого слушателя, – объясняет Меруерт Женисовна. – Основа всего – практика: материал каждой пройденной темы мы полностью проговариваем и повторяем. Так, если мы изучали, к примеру, одежду, значит будем воспроизводить все, что касается этой тематики, заодно вспоминая предыдущий материал. Слушатели рассказывают все о видах, размере, цветах, цене одежды. При этом каждый должен ответить на вопросы и самостоятельно построить предложения.

Сейчас в шести группах у Меруерт Маралбаевой получают знания 70 человек. Самому молодому из них 18 лет, а самому старшему – 73. Среди тех, кто оценил качество и удобство группового изучения языка, 67-летняя талдыкорганка Рита Ким.

– Я хожу на курсы уже год, за это время стала хорошо понимать разговорную речь, – делится успехами Рита Алексеевна. – Могу сказать, где я живу, рассказать о своей семье, задать вопросы в общественных местах, поговорить на бытовые темы. Занятия наши учителя проводят очень интересно и насыщенно, также организовывают дополнительные мероприятия для повышения квалификации и расширения нашего кругозора. На урок мы буквально бежим, радуемся каждой встрече, помогаем друг другу изучать язык, нам нравится получать новые знания. Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен знать государственный язык. А я хочу в будущем изучать казахскую культуру и историю на языке оригинала.

С учетом просьб аудитории при центре «Тiл» планируют также организовать разговорный клуб, чтобы слушатели могли закреп­лять на практике все получаемые знания. Только так, постоянно отрабатывая и применяя в обиходе полученные знания, можно с легкостью заговорить на государственном языке и в повседневной жизни, уверены преподаватели.