В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Желающих заговорить по-казахски в Талдыкоргане встречает просторный и полностью оборудованный Дворец языков. Здесь курсы государственного, а также русского и английского языков проходят ежедневно с 9 часов утра до половины седьмого вечера. Кроме того, филиалы Центра «Тiл» действуют во всех районах области. С начала нынешнего года, подчеркивает директор центра Женис Жолдыбаев, занятия по казахскому в Жетысу посещают 1 617 человек. И год от года число слушателей растет.