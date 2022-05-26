В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории

Масштабный кризис

Гуманитарное управление ООН охарактеризовало военные действия в Украине как один из самых жестоких конфликтов в новейшей истории.

Люди вынуждены покидать свои дома. Разрушенные производственные и логистические цепочки усугубляют продовольственный и экономический кризис в глобальном масштабе.

– Более 25% населения страны было вынуждено покинуть свои дома. И теперь не так-то просто помочь такому количеству людей. За два месяца нам пришлось существенно увеличить масштабы поддержки в 24 областях страны, – отметил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.

Сотрудники гуманитарных миссий в Украине передают информацию о тысячах мирных жителей, которые несколько дней безуспешно пытаются выехать из регионов, оказавшихся под обстрелами. Длинные очереди автомобилей выстраиваются на выездах из Мариуполя, районов военных действий в Запорожской и Херсонской областях.

Обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывает разрушение зданий медицинских учреждений в Украине, невозможность лечения и профилактики заболеваний.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис обратила внимание на высокий риск распространения инфекционных заболеваний. В частности, в Мариуполе из-за разрушенной канализационной сис­темы питьевая вода смешалась со стоками, что создало угрозу возникновения очагов холеры. При этом остается актуальным и вопрос распространения коронавируса, пандемия которого еще не завершилась. Не говоря уже о невозможности проведения плановых вакцинаций от кори и других опасных болезней.

Миграционный кризис, разворачивающийся из-за военных действий, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) также называют одним из самых масштабных в новейшей истории. По данным УВКБ, с 24 февраля, когда начались военные действия, и до сегодняшнего дня территорию страны покинули 6,62 млн жителей Украины. Еще более 8 млн человек стали внут­ренне перемещенными лицами, то есть оставили свои дома и вынуждены были переехать в те районы, где не ведутся бои и нет обстрелов.

– Объем работы УВКБ сейчас увеличился более чем в три раза. Вместе с нашими местными парт­нерами мы поддерживаем людей, которые пострадали из-за боевых действий, оказываем услуги по защите, предоставляем денежную, гуманитарную помощь. Отправляем помощь в труднодоступные районы. На прошлой неделе помогали людям, которые эвакуировались из Мариуполя. Но несмотря на все наши общие усилия, нужды в Украине возрастают, и это будет продолжаться, пока не закончится военный конфликт, – сказала представительница УВКБ в Украине Виктория Андриевская.

В последнее время в Управлении по делам беженцев отмечают тенденцию к возвращению украинцев на родину.

– По последним данным, в страну вернулись 1 миллион 600 тысяч человек. Однако о том, что это устойчивый тренд, пока говорить рано. Ситуация остается изменчивой, сложно сказать, возвращаются ли эти люди для того, чтобы остаться в стране насовсем, – отметила представительница УВКБ.

Для тех граждан Украины, которые временно находятся за границей, созданы интернет-ресурсы, так называемые help pages. Там можно найти контакты офисов УВКБ в разных странах и другую полезную информацию. Ведь часто люди, находясь в чужих странах, дезориентированы, не понимают, к кому обратиться.

Тем временем, по данным ООН, на территории Украины в гуманитарной помощи нуждаются более 16 млн человек.

– Каждая третья семья сталкивается с недостатком продуктов питания. Большинство из них – люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Чтобы справиться с нехваткой еды и денег, граждане пытаются экономить продукты, сокращая порции, взрослые стараются есть меньше, чтобы было достаточно детям, – рассказал представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Пол Антем.

По словам представителя ВПП, на сегодня организация предоставила продовольственные наборы и денежные выплаты более чем 3,8 млн человек, но этого недостаточно, чтобы компенсировать хотя бы минимальный достаточный уровень продуктов питания людям, пострадавшим от военных действий.

На фоне масштабного гуманитарного и миграционного кризиса существует еще одна проблема, которой, по мнению ООН, мировое сообщество должно уделить больше внимания. Военные действия привели к тому, что в Украине, по приблизительным подсчетам, будет потеряно как минимум 20% урожая.

По прогнозам ООН, это усугубит дефицит продовольствия в странах Европы, Африки и Азии, которые зависели от поставок из Украины. Кроме того, уже готовую к реализации сельхозпродукцию из страны невозможно вывезти, поскольку порты на Черном море заблокированы, а через них проходило 90% экспорта украинского продовольствия.

ООН призывает к разблокированию портов. Одновременно Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики Украины прорабатывает альтернативные пути экспорта.

Также ФАО планирует оказание помощи украинским агропроизводителям, предоставляя гранты для поддержки и крупным компаниям, и малым хозяйствам, в которых фермеры выращивают продукты питания для собственного потребления. Для этого организация подготовила план быстрого реагирования, согласно которому до конца этого года необходимо 115 млн долларов для поддержки около 1 млн человек.

Ситуацию в Украине обсудили 24 мая на панельных сессиях Всемирного экономического форума в Давосе. Было отмечено, что военные действия оказали беспрецедентное разрушительное влияние на экономику этой страны. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева представила прогноз, согласно которому в 2022 году ВВП Украины упадет на 35–40%.