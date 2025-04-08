Зрелищное событие, направленное на популяризацию здорового образа жизни и национального наследия, организовало областное управление физической культуры и спорта.

фото предоставлено организаторами

В минувшую субботу на Центральной городской площади им. Первого Президента аркан длиной 300 м одновременно тянули 200 человек в составе команд «Жайык» и «Едил». Победу в соревновании одержала команда «Жайык».

На мероприятии присутствовал официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов, который торжественно вручил специальный сертификат, подтверждающий установление рекорда.