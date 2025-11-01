Засуха и штрафы

Прошедшее лето вновь подтвердило: проблема водоснабжения в южных регионах ­Казахстана остается весьма острой. Ситуация с поливной водой опять оказалась крайне напряженной, а совокупность неблагоприятных климатических факторов усугубила и без того непростое положение.

Даже весной уровень почвенной влаги был крайне низким. Из-за аномально теплой погоды вегетационный период начался на 20 дней раньше обычного. Приток воды в ключевые реки – Сырдарью, Шу, Талас – оказался значительно ниже нормы: по Сырдарье он составил лишь 30–40% от стандартных показателей.

В ряде районов Жамбылской области даже вводилось чрезвычайное положение из-за острого дефицита поливной влаги. В Туркестанской области водоснабжение осуществлялось строго по графику, с жесткими лимитами. В Кызылординской в условиях нарастающего водного дефицита пришлось использовать мобильные насосные станции для распределения гидроресурсов.

Несмотря на рекомендации организаций водного хозяйст­ва, в ряде случаев аграрии продолжали засевать поля влаголюбивыми культурами, игнорируя водный дефицит. Это привело к нарушениям, зафиксированным официально. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, выявлено 65 случаев нарушения правил водопользования. В большинстве из них сельчане самовольно заменяли ранее запланированные культуры на более влаголюбивые, не согласовывая их посев с поставщиком живительной влаги.

Нашлись среди аграриев и такие, кто засеял поля рисом – культурой, требующей огромных объемов воды, и вел полив без заключения каких-либо договоров. Подобная практика приводит к перерасходу водных ресурсов и перегрузке оросительной системы, что особенно опасно в условиях, когда инфраструктура не рассчитана на повышенные объемы подачи воды. Такие нарушения были зафиксированы, в частности, в Жетысайском районе.

В ряде районов, таких как Келесский, водоснабжение оказалось затруднено из-за повреж­дений оросительных каналов и слабого управления подачей воды. Зафиксированы также факты неофициального водопользования – «по заявкам» или вне установленных норм, в обход официальных процедур и договоров. В целом было проведено 258 проверок, в ходе которых выявлено 369 нарушений. По итогам проверочных рейдов наложено штрафов на общую сумму 91,5 млн тенге.

В ответ на критическую ситуацию Министерство водных ресурсов и ирригации сформировало специальную рабочую группу, провело оперативные совещания с местными властями и правоохранительными органами. Эти меры позволили к середине июля 2025 года стабилизировать подачу воды.

В чем причины нарушений?

Причины нарушений кроются в отсутствии жесткого и оперативного контроля. Часто фермеры меняют планы посевов уже после старта поливной кампании, что не согласуется с реальными возможностями сис­темы водоснабжения.

Кроме того, большое влияние на ситуацию оказывает нестабильность поставок со стороны соседних государств. Если объе­мы поступающей воды умень­шаются, хозяйства терпят убытки.

В нынешнем году дополнительное негативное воздействие на ситуацию оказали природные факторы. Засушливая зима и аномально теплая весна привели к резкому снижению притока воды в реки. Кроме того, ранний старт вегетации потребовал начать полив на две-три недели раньше обычного, что создало дополнительную нагрузку на инфраструктуру, состояние которой оставляет желать лучшего. К тому же запасы влаги в почве были низкими, что осложнило положение дел, особенно на юге республики.

В некоторых районах воду приходилось распределять вручную. Министр водных ресурсов и ирригации лично выезжал в Туркестанскую область для оперативного управления ситуацией на месте.

Введение жесткого графика, лимитов и усиленного контроля позволило минимизировать хао­тичное потребление и перерасход воды. По итогам поливного сезона отмечено, что объемы подачи воды в южные регионы выросли в текущем году на 335 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом общий водозабор по стране за сезон составил более 8 млрд кубометров, из которых значительная часть пришлась именно на юг Казахстана. Это означает, что при всех сложнос­тях властям удалось повысить эффективность водопользования и частично компенсировать дефицит за счет оптимизации сис­темы распределения ресурсов.

Так продолжаться не может!

Несмотря на то что сезон завершился без существенных потерь урожая, в Правительстве уверены: ситуацию с использованием водных ресурсов необходимо срочно изменять. Казахстану жизненно важно переходить к современным ресурсосберегаю­щим технологиям.

В своем ежегодном Послании народу Президент страны подчеркнул: «Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы». При этом он призвал рассматривать воду не как бесконечный ресурс, а как стратегическое достояние, к которому необходимо относиться бережно и разумно. Важнейшей задачей при этом становится цифровая трансформация сектора.

Одним из ключевых направлений претворения в жизнь содержащихся в Послании поручений стало создание Национальной информационной системы водных ресурсов. Завершение проек­та намечено на 2026 год. Финансирование предполагается за счет гранта Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Система позволит в режиме реального времени отслеживать подачу, распределение воды, прогнозировать дефицит, быс­тро реагировать на отклонения, способствовать повышению эффективности водопользования. Платформа будет включать данные о поверхностных и подземных водах, гидросооружениях, объемах водозабора и потребления. В перспективе планируется интеграция с ИИ и спутниковым космомониторингом.

В ближайших планах значатся­ адаптация гидрологической модели TALSIM-NG для прогнозирования стока и управления речными бассейнами, разработка биллинговой системы для подачи заявок и оплаты за воду онлайн. До 2028-го намечено модернизировать 367 каналов и охватить не менее 40% из них цифровыми технологиями к 2030 году.

Эксперты считают: пришло время действовать

«Республике нужно срочно менять подходы», – уверен инженер-гидротехник Карл Анзельм, десятилетия отработавший в сис­теме отечественной ирригации.

– Призывы к сбережению поливной воды в прошлом раздавались не раз, но всякий раз все оборачивалось сезонной кампанейщиной. Сегодня в отрасли есть все инструменты, чтобы изменить подход, – считает Карл Альбертович, – но нужно действовать системно. Страны-соседи уже широко внедряют­ искусственный интеллект, привлекают­ международные компании, строят резервуары, регулируют внутренние источники. Мы тоже можем и должны незамедлительно это сделать. Проблема не только в климате или нехватке воды, но и в разрозненности усилий.

По словам Карла Альбертовича, на местах каждый делает все, что захочет. Учет отсутствует. А без должного контроля, без модернизации так и придется затыкать дыры каждый новый период вегетации. Эксперт счи­тает: приоритетами должны стать строительство водохранилищ, реконструкция каналов, внедрение точного учета гидроресурсов и жесткого регулирования.

Цифровые технологии и новое мышление

Туркестанская область – один из регионов, где дефицит воды ощущается особенно остро, – стала примером внедрения водосберегающих технологий. Ключевую роль при этом сыграло внедрение капельного и дождевального орошения.

В 2025 году капельное орошение было внедрено на 59 тыс. га. При этом общая площадь использования новых технологий достигла 114 тыс. га, что составляет пятую часть от орошаемых земель региона.

– Если раньше с глинистой почвы мы собирали 25 центнеров хлопка-сырца с гектара, то теперь – до 60, – рассказывает фермер Сержан Тас­танбеков. – Экономим воду, электроэнергию, удобрения, рабочую силу.

Государство оказывает поддержку тем, кто идет по пути внедрения водосберегающих технологий: 80% затрат субсидируются. Из местного бюджета на эти цели выделено почти 7 млрд тенге. Запущено производство оборудования для капельного орошения мощностью 180 тыс. км труб и комплектую­щих в год.

– Если тенденция сильных засух, снижения притоков на реках, нерегулируемого водозабора сохранится, то без серьезных реформ нам тем более не обойтись, – уверен заместитель директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Жандарбек Бакашбаев.

Слова экспертов и поручения Президента четко дают понять: действовать нужно уже сейчас. Будущее сельского хозяйства, продовольственная безопасность и качество жизни напрямую зависят от того, насколько бережно мы научимся обращаться с водой.

«Нужно менять менталитет», – подчеркнул Президент в Пос­лании и четко дал понять: проблема – в отношении. В странах Европы, как отметил Глава государства, воду не расходуют бесцельно, там высока культура потребления. Казахстану также нужно развивать не только технологии, но и культуру водопользования, особенно среди молодежи.

И сегодня, как показывает опыт Туркестанской области, перемены уже начались. Главное – не останавливаться и не повторять прошлых ошибок. Только бережное, ответственное отношение к воде даст уверенность в завтрашнем дне.