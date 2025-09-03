В Усть-Каменогорске открылась первая в республике спецшкола для особенных детей

Образование
128
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Первыми учениками школы «Bastau» стали 85 детей с различными ментальными, эмоциональными нарушениями, а также ДЦП, в силу которых ранее они считались необучаемыми, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Управление образования ВКО

Как рассказали в областном управлении образования, специализированное учебное заведение является первым подобным в республике и создано на средства благотворительных фондов. Открыто семь классов для воспитанников от 7 до 12 лет, в том числе шесть для аутистов и один для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть с ДЦП.

Предусмотрена система полного дня, когда с 8 часов утра и до 17 часов вечера проходят коррекционно-развивающие занятия с участием психологов, дефектологов, логопедов, специалистов по лечебной физкультуре. У родителей есть возможность работать.

«На первом этапе у нас дети только до 12 лет, но в дальнейшем мы планируем, что в школе будут учиться до совершеннолетия. Дети смогут получить свидетельство или аттестат», - пояснила директор школы Лилия Мамбарова.

Помимо учебных классов в школе «Bastau» оборудованы кабинет домоводства, мастерская, компьютерный класс, два зала для лечебной физкультуры и сенсорной интеграции, 12 кабинетов для индивидуальных занятий с логопедом, психологом, дефектологом, медицинский кабинет, столовая. Есть интерактивные доски и мебель, адаптированная для особенных детей. По словам педагогов, программой также предусмотрены различные творческие студии, в первую очередь танцевальные, обладающие терапевтическим эффектом, помогающие детям социализироваться.

Также на базе школы открыт полустационар на 50 мест для оказания специальных социальных услуг – обучению и получению реабилитации в рамках госзаказа.

#дети #ВКО #спецшкола

Популярное

Все
Смена графика работы в Астане: что изменится
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Важно предотвратить пожары
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Танцевали прямо на улице
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

В Астане открылся первый кампус Cardiff University за преде…
В новом учебном году за каждой школой в Казахстане закрепле…
Важное событие для всех
Мы – за будущее!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]