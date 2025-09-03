Первыми учениками школы «Bastau» стали 85 детей с различными ментальными, эмоциональными нарушениями, а также ДЦП, в силу которых ранее они считались необучаемыми, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Управление образования ВКО

Как рассказали в областном управлении образования, специализированное учебное заведение является первым подобным в республике и создано на средства благотворительных фондов. Открыто семь классов для воспитанников от 7 до 12 лет, в том числе шесть для аутистов и один для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть с ДЦП.

Предусмотрена система полного дня, когда с 8 часов утра и до 17 часов вечера проходят коррекционно-развивающие занятия с участием психологов, дефектологов, логопедов, специалистов по лечебной физкультуре. У родителей есть возможность работать.

«На первом этапе у нас дети только до 12 лет, но в дальнейшем мы планируем, что в школе будут учиться до совершеннолетия. Дети смогут получить свидетельство или аттестат», - пояснила директор школы Лилия Мамбарова.

Помимо учебных классов в школе «Bastau» оборудованы кабинет домоводства, мастерская, компьютерный класс, два зала для лечебной физкультуры и сенсорной интеграции, 12 кабинетов для индивидуальных занятий с логопедом, психологом, дефектологом, медицинский кабинет, столовая. Есть интерактивные доски и мебель, адаптированная для особенных детей. По словам педагогов, программой также предусмотрены различные творческие студии, в первую очередь танцевальные, обладающие терапевтическим эффектом, помогающие детям социализироваться.

Также на базе школы открыт полустационар на 50 мест для оказания специальных социальных услуг – обучению и получению реабилитации в рамках госзаказа.