Трагедия произошла на перегоне Коршуново - Оскемен-1 в городском поселке Согра на переходе через железнодорожные пути от улицы Согринской до улицы Скалистой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, вторая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Факт трагедии подтвердили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы». Машинист поезда заметил на путях двух женщин и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

Как пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения, доставленной в больницу пострадавшей 48 лет. Переходом через железнодорожные пути население в поселке пользуется, чтобы попасть на автобусную остановку «Школа».

«Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям», - прокомментировали ситуацию в «Қазақстан темір жолы».

Вместе с тем, в областном департаменте полиции пояснили, что Линейным отделом полиции на станции «Оскемен» возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.