В Усть-Каменогорске поезд сбил двух женщин

Происшествия
123

Трагедия произошла на перегоне Коршуново - Оскемен-1 в городском поселке Согра на переходе через железнодорожные пути от улицы Согринской до улицы Скалистой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото автора

Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, вторая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Факт трагедии подтвердили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы». Машинист поезда заметил на путях двух женщин и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

Как пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения, доставленной в больницу пострадавшей 48 лет. Переходом через железнодорожные пути население в поселке пользуется, чтобы попасть на автобусную остановку «Школа».

«Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям», - прокомментировали ситуацию в «Қазақстан темір жолы».

Вместе с тем, в областном департаменте полиции пояснили, что Линейным отделом полиции на станции «Оскемен» возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», - добавили в департаменте.

 

#смерть #КТЖ #поезд

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
О чем расскажут старинные карты
Навели порядок
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Культурный контекст в эпоху ИИ
Цифровые помощники учителей
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Металлы редкие – перспективы большие
К вершинам Алтайских гор
Нацпроект ускорит модернизацию
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Площадь лесных пожаров в странах ЕС превысила миллион гекта…
Фура с 35 тоннами семечек опрокинулась на трассе Алматы – Ө…
Семейчанин держал в напряжении несколько часов все экстренн…
Мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]