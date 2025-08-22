Трагедия произошла на перегоне Коршуново - Оскемен-1 в городском поселке Согра на переходе через железнодорожные пути от улицы Согринской до улицы Скалистой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Одна из пострадавших скончалась от полученных травм, вторая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Факт трагедии подтвердили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы». Машинист поезда заметил на путях двух женщин и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.
Как пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения, доставленной в больницу пострадавшей 48 лет. Переходом через железнодорожные пути население в поселке пользуется, чтобы попасть на автобусную остановку «Школа».
«Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям», - прокомментировали ситуацию в «Қазақстан темір жолы».
Вместе с тем, в областном департаменте полиции пояснили, что Линейным отделом полиции на станции «Оскемен» возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
«В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», - добавили в департаменте.