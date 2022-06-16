В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»

По цене меда

В областном центре Восточного Казахстана ажио­таж вокруг сладкого продукта заметно спал. В социальных отделах и магазинах, торгующих по оптовым ценам, сахар есть по 650 тенге, в магазинах у дома – по 710. В супермаркетах на полках выставлены 500-граммовые пакеты по 650 тенге, а также коробки рафинада: 300-граммовые по 450 тенге и 900-граммовые – по 1 070 тенге. Об апрельской цене в 580–600 тенге продавцы советуют не вспоминать – она осталась в прошлом.

Есть киоски стабфонда социально-предпринимательской корпорации «Ертiс», всего по городу 18 точек продаж. Но, по словам горожан, погоду они не делают. Несмотря на то что сахар туда завозят каждое утро по 450 тенге, его отпускают всего по одному кило в руки, и запаса хватает на 20–25 человек.

На известной городской оптовке торговцы предупреждают: сахар по 640–670 тенге за килограмм бывает только с утра, после обеда он заканчивается – все разбирают покупатели. «Начался сезон варенья, пошли ягоды, – поясняют продавцы. – В это время всегда пик цен, а кроме того, сохраняется трудная ситуация с сахаром в целом по стране».

Некоторые владельцы магазинов временно вообще убрали «песок» из ассортимента – дорого, кэш получается небольшим, непривлекательным.

– Цена на сахар приблизилась к цене на мед, – пояс­нил руководитель ТОО «Sun Bee Altai» Игорь Рукавицын. – Но роста интереса к продукции пчеловодства мы не заметили. У многих трудности с доходами, в такое время всегда спрос невысокий.