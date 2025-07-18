Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, на канал «102» поступил звонок, что на Ульбе молодая женщина с маленькой дочкой зашла в реку и их подхватило сильное течение. Помощник дежурного Олжас Оразов передал информацию ближайшему патрульному экипажу.

Одновременно к набережной поспешил находившийся в этом микрорайоне заместитель начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела майор Сунгат Сейлжанов, он первым бросился в воду. Через несколько минут на выручку пришел командир роты патрульной полиции капитан Мадияр Мухаметжанов.

«Женщину с ребенком отнесло далеко от берега. Наши сотрудники добрались до них, но сильное течение не позволяло им выплыть на берег. Они удерживали гражданку и девочку до тех пор, пока не прибыли спасатели на лодке», - рассказали в ДП.

Как подчеркнули полицейские, трагедии удалось избежать благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников. В настоящее время жизни молодой женщины и ее ребенка ничто не угрожает.