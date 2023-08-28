В Узбекистане разрешат работать детям в возрасте до 15 лет

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Трудовой договор от имени работника, не достигшего 15 лет, должны подписать его родители или заменяющее их лицо.

Фото: nuz.uz

Кабинет министров на основании статьи 118 Трудового кодекса утвердил перечень из 219 работ, профессий и должностей в сфере культуры, спорта и СМИ, на которые могут быть приняты по трудовому договору дети в возрасте до 15 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nuz.uz.

Статья 118 предусматривает заключение трудового договора с лицами в возрасте до 15 лет для участия в создании, исполнении, экспонировании произведений без причинения вреда их здоровью и нравственному развитию в культурно-зрелищных организациях, организациях телевидения, радиовещания и других средствах массовой информации, разъясняет Kadrovik.uz.

Также возможно официальное трудоустройство профессиональных спортсменов, не достигших 15 лет.

В список профессий вошли экскурсовод, артист, ремесленник, администратор, художник-фотограф, оператор компьютерной графики, телеоператор, монтажер, художник-гример, суфлер, каскадер, цирковой артист, киноартист, аниматор, фотограф, альпинист-клинер, спортсмен, тренер, конструктор одежды, флорист, ведущий дискотеки и другие.

Отмечается, что  трудовой договор от имени работника, не достигшего 15 лет, должны подписать его родители или заменяющее их лицо. Кроме согласия родителей необходимо также получить разрешение органа опеки и попечительства. В разрешении указываются максимальная длительность ежедневной работы и другие условия, в которых может работать ребенок.

#дети #Узбекистан #работа #закон #трудоустройство

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