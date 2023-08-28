В Узбекистане разрешат работать детям в возрасте до 15 лет

Трудовой договор от имени работника, не достигшего 15 лет, должны подписать его родители или заменяющее их лицо.
Кабинет министров на основании статьи 118 Трудового кодекса утвердил перечень из 219 работ, профессий и должностей в сфере культуры, спорта и СМИ, на которые могут быть приняты по трудовому договору дети в возрасте до 15 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nuz.uz.
Статья 118 предусматривает заключение трудового договора с лицами в возрасте до 15 лет для участия в создании, исполнении, экспонировании произведений без причинения вреда их здоровью и нравственному развитию в культурно-зрелищных организациях, организациях телевидения, радиовещания и других средствах массовой информации, разъясняет Kadrovik.uz.
Также возможно официальное трудоустройство профессиональных спортсменов, не достигших 15 лет.
В список профессий вошли экскурсовод, артист, ремесленник, администратор, художник-фотограф, оператор компьютерной графики, телеоператор, монтажер, художник-гример, суфлер, каскадер, цирковой артист, киноартист, аниматор, фотограф, альпинист-клинер, спортсмен, тренер, конструктор одежды, флорист, ведущий дискотеки и другие.
Отмечается, что трудовой договор от имени работника, не достигшего 15 лет, должны подписать его родители или заменяющее их лицо. Кроме согласия родителей необходимо также получить разрешение органа опеки и попечительства. В разрешении указываются максимальная длительность ежедневной работы и другие условия, в которых может работать ребенок.