В ВКО спасли дальнобойщиков от замерзания

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Зайсанском районе Восточного Казахстана спасатели эвакуировали водителей грузовых автомобилей, передает Kazpravda.

На трассе Омск – Майкапачагай 27 ноября в районе села Каратал в снежном заносе застряли десятки грузовых автомобилей.

Несмотря на предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, метели и морозе, дальнобойщики отправились в дорогу.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на помощь прибыли сотрудники пожарной части № 25.

На автомобиле КУНГ спасатели эвакуировали 16 водителей в село Каратал.

Один дальнобойщик получил легкое обморожение рук, ему была оказана медицинская помощь.

"Люди размещены в сельской гостинице, на трассе работают дорожные службы", - отметили в ДЧС.

Как напомнили в департаменте, о состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении "Дармен".