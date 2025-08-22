Регион занимает первое место в стране по производству меда - почти половину всего объема

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пчеловоды Восточно-Казахстанской области в 1,5 раза увеличили производство меда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным областного управления сельского хозяйства, в 2024 году пасеки региона получили 2 898,5 тонны меда, или в полтора раза больше, чем в 2023-м. В текущем году с учетом благоприятных погодных условий прогнозируется получить на 30% больше сладкого продукта.

«Регион занимает первое место в стране по производству меда, восток дает почти половину всего объема. Соответственно, растет экспорт, поставки идут в Китай, Соединенные Штаты Америки, Монголию, Эмираты, Кипр и другие страны», - пояснили в управлении.

Крупнейшим экспортером меда в области является крестьянское хозяйство «Пасека», поставившее в прошлом году за рубеж больше 50 тонн продукции в фасованном виде. Как заметил глава компании Валерий Касымбаев, не смотря на то, что пчеловодство, как и мараловодство, являются брендовыми направлениями сельского хозяйства региона, их потенциал в настоящее время освоен слабо. Например, 50-60 лет назад пасеки востока давали 25 тыс. тонн сладкого продукта.

«Китай экспортирует 400 тысяч тонн меда. Если весь Казахстан решит поставить на экспорт одну тысячу тонн, мы сразу ощутим дефицит продукта внутри страны. Другими словами, у отрасли огромный потенциал. Кроме того, этот бизнес является генератором туризма, за медом Казахстанского Алтая покупатели приезжают со всей страны», - отметил глава крестьянского хозяйства.

Вместе с тем, по данным управления сельского хозяйства ВКО, в 2025 году республика получила разрешение на экспорт меда в страны ЕС, в реестр экспортеров вошли 62 казахстанских предприятия.