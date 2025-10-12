На священной земле Восточного Казахстана, в живописном Уланском районе, завершился V юбилейный Международный фестиваль беркутчи «Шығыс Салбурыны-2025», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

В церемонии награждения приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

На закрытии фестиваля присутствовали вице-президенты Республиканской федерации «Құсбегілік» Багдат Муптекекызы и Жанжигит Омархан, которые наградили победителей и призёров.

«Это событие имеет большое значение не только для региона, но и для всей страны. В течение трёх дней площадка «Бүркіт» төбе стала ареной спортивных состязаний, демонстрацией дружбы и единства. Искусство соколиной охоты, признанное во всём мире, становится настоящим национальным брендом Казахстана», — отметил Нурымбет Сактаганов.

Фестиваль собрал более 10 000 зрителей и свыше 100 участников-беркутчи из Китая, России, Испании, Венгрии, Монголии, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.

Напомним, что на этноплощадке «Бүркіт төбе» установлено 40 юрт. Были организованы мастер-классы, выставки ремесленников и показаны традиционные казахские обряды: беташар, тұсаукесер, бесікке салу.

На концерте выступили Кенжебек Жанабилов, Досымжан Танатаров, группа «Алатау серілері» и другие артисты.

По итогам соревнований победителями стали Ерлан Кенжетаев (Акмолинская область) - в охоте с соколом; Омирхан Баетбай (Алматинская область) - в категориях «Беркут» и «Ястребиные». 2 место занял Берикболсын Бабажан из Жамбылской области, 3 место - Салимхан Ергазыулы, область Жетысу, а также Кенжебек Байдолдаулы Кенжебек из Монголии. Все призёры получили денежные награды.

Фестиваль стал символом преемственности поколений, дружбы народов и гордости за богатое культурное наследие Великой Степи.