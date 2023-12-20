В Восточном Казахстане детские хирурги подарили двадцати маленьким пациентам возможность слышать

Общество
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Галина Вологодская

В этом году в областном Центре матери и ребенка дважды принимали коллегу из Федерального научно-клинического центра оториноларингологии России, доктора медицинских наук Диаба Хассана Мохамад Али. Профессор провел мастер-классы по кохлеопластике. Как рассказали в ЦМиР, кохлеарная имплантация – это хирургическое восстановление слуха, когда в улитку внутреннего уха устанавливают специальный прибор. Он стимулирует сохранные структуры слухового нерва, то есть способствует восприятию звуков.

фото УЗ ВКО

Весной профессор поделился опытом с устькаменогорскими коллегами, выполнив 12 операций. Все прошли успешно. На днях детский хирург прибыл на восток Казахстана, чтобы установить восьми маленьким пациентам по второму имплантату для возвращения мира звуков в полном объеме – через оба уха.

– Данные вмешательства считаются сложными и требуют максимальной сосредоточенности, – дал комментарий заместитель директора ЦМиР по медицинской части Ерлан Молдобаев. – Чтобы установить внутренний кохлеарный имплантат, за ухом делается надрез. От врача требуется ювелирное мастерство, чтобы не повредить чувствительный слуховой нерв у ребенка.

По его словам, в семьях, где дети годами страдали тугоухостью, смогли оценить результат уже через месяц после первой операции. Ребятишки приступили к занятиям с сурдопедагогом и сегодня не только различают разные звуки, но и начинают повторять, учатся говорить.

– Конечно, уйдет немало времени, пока ребенок научится говорить, – отметил врач. – Но главное, что каждый из них получил реальный шанс войти в мир звуков. Разве это не чудо?

Как сообщили в медцентре, уже есть договоренность, что в 2024 году в регионе проведут еще около 40 операций по кохлеоплас­тике для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Данные мастер-классы также проведет профессор Диаб Хассан Мохамад Али. Трое устькаменогорских детских хирургов уже дважды прошли стажировку в Москве. Теперь им необходимо в течение двух-трех лет набраться опыта.

В ЦМиР подчеркнули, что все операции проведены детям бесплатно, в рамках ОСМС.

#дети #ВКО #операция #хирургия #мастер-класс #слух #кохлеопластика

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