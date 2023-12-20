В Восточном Казахстане детские хирурги подарили двадцати маленьким пациентам возможность слышать
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Галина Вологодская
В этом году в областном Центре матери и ребенка дважды принимали коллегу из Федерального научно-клинического центра оториноларингологии России, доктора медицинских наук Диаба Хассана Мохамад Али. Профессор провел мастер-классы по кохлеопластике. Как рассказали в ЦМиР, кохлеарная имплантация – это хирургическое восстановление слуха, когда в улитку внутреннего уха устанавливают специальный прибор. Он стимулирует сохранные структуры слухового нерва, то есть способствует восприятию звуков.