В Восточном Казахстане начался период ледохода

Общество
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Марат Сейтказиев

Как показал осмотр территории с борта вертолета, на всех крупных реках региона лед потемнел, подтаял, некоторые участки уже освободились от зимних оков.

Кроме того, в марте на Убе, Курчуме, Бухтарме и Иртыше провели профилактическое дробление льда.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, несмотря на активное таяние, на сегодня разливов и подтоплений нет. За гидротехническими сооружениями установлен контроль. Завершены берегоукрепительные работы на Ульбе в Глубоковском районе, а также на реках Сарымсакты в Катон-Карагайском и Жарлы в Зайсанском районах.

Между тем спасателям все чаще приходится выезжать к любителям рыбалки, продолжающим устраивать лунки, несмотря на смертельный риск. По словам заместителя начальника областного департамента по ЧС Армана Токанова, в период активного потепления лед становится особенно опасным. Причем быстрее всего он тает у берегов. В любой момент можно провалиться в воду.

– Наши сотрудники постоянно проводят рейды, раздают памятки, – отметил чеэсник. – Мы рассказываем, что нельзя отправляться на рыбалку в одиночку. Обязательно нужен товарищ, который сможет прийти на помощь. При себе необходимо иметь средства спасения – веревку 15 метров, спасжилет. А самое лучшее – не пренебрегать рекомендациями спасателей и не выходить на опасный лед.

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