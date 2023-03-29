В Восточном Казахстане начался период ледохода

Кроме того, в марте на Убе, Курчуме, Бухтарме и Иртыше провели профилактическое дробление льда.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, несмотря на активное таяние, на сегодня разливов и подтоплений нет. За гидротехническими сооружениями установлен контроль. Завершены берегоукрепительные работы на Ульбе в Глубоковском районе, а также на реках Сарымсакты в Катон-Карагайском и Жарлы в Зайсанском районах.

Между тем спасателям все чаще приходится выезжать к любителям рыбалки, продолжающим устраивать лунки, несмотря на смертельный риск. По словам заместителя начальника областного департамента по ЧС Армана Токанова, в период активного потепления лед становится особенно опасным. Причем быстрее всего он тает у берегов. В любой момент можно провалиться в воду.

– Наши сотрудники постоянно проводят рейды, раздают памятки, – отметил чеэсник. – Мы рассказываем, что нельзя отправляться на рыбалку в одиночку. Обязательно нужен товарищ, который сможет прийти на помощь. При себе необходимо иметь средства спасения – веревку 15 метров, спасжилет. А самое лучшее – не пренебрегать рекомендациями спасателей и не выходить на опасный лед.