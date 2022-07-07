В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость COVID-19 выросла на 3% в мире за прошедшую неделю, а смертность упала на 12%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 4,6 млн случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов от коронавируса за этот же период в общей сложности было зафиксировано около 8,1 тыс.

Отмечается, что больше всего заболеваемость упала только в американском и африканском регионах. В остальном мире наблюдался рост числа случаев заражения — больше всего в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 552,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.