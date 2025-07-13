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На этом фоне в стране набирает популярность необычный сервис OK Obaachan (ОК Бабушка), который позволяет "арендовать" пожилую женщину для самых разных нужд - от помощи по хозяйству до эмоциональной поддержки в сложных жизненных ситуациях, включая даже присутствие при расставании с парнем. Об этом пишет издание SoraNews24.

Согласно данным Статистического бюро Японии, около 9,3 миллиона японцев старше 65 лет продолжают работать - это примерно каждый четвертый пожилой человек в стране. Сервис OK Obaachan видит в этом позитивную сторону, рассматривая пенсионеров как ценный человеческий ресурс. Так, за фиксированную плату в 3300 иен (около 20 долларов США) за транспорт и почасовую ставку в 3300 иен клиенты могут получить помощь своей "личной бабушки". В базе сервиса числится около 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет, обладающих навыками ведения домашнего хозяйства, общения, историческими знаниями и жизненным опытом.

Со своей стороны, как сообщается на сайте OK Obaachan, спектр запросов клиентов невероятно широк. Бабушек просят научить готовить, помочь в разрешении семейных споров, написать что-либо красивым почерком, присмотреть за детьми. Они часто выступают в роли эмоциональной поддержки. Например, мужчины, планирующие рассказать родителям о своих проблемах, заказывали бабушку для присутствия во время этого разговора.

По данным репортажа ANN News, клиенты также использовали услугу для присутствия при разрыве отношений с молодым человеком или для помощи в исследованиях, касающихся изменений в японском обществе.

Реакция в интернете на новость о сервисе была неоднозначной. Пользователи высказывали разные мнения. Одни посчитали, что "это хороший бизнес", который позволяет "получить совет от незнакомых людей". Другие - выступили против подобного вида заработка.

«Все эти бизнесы по аренде людей вызывают у меня беспокойство», - написал один из пользователей.

Примечательно, что сервис аренды направлен исключительно на привлечение бабушек. Это объясняется тем, что его оператор - компания Client Partners, позиционирующая себя как "женская компания по найму мастеров на все руки". Они также предлагают услуги аренды друзей и членов семьи, но все исполнители - женщины.

Японские предприниматели, как пишет издание, не забыли и о тех, кто нуждается в помощи мужчины. Для них существует сервис Ossan Rental (Аренда дядюшек), в котором работают мужчины среднего возраста, включая 30-40-летних. Как отмечается, на их сайте представлено и много подходящих по возрасту дедушек, пользующихся спросом.