В ЮНЕСКО приняли инициированную Казахстаном резолюцию по Всемирному дню метрологии

По инициативе Казахстана Комиссия по естественным наукам 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО единогласно приняла резолюцию, провозглашающую 20 мая Всемирным днем метрологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Памятная дата посвящена принятию в этот день в 1875 году в Париже Метрической конвенции – одного из старейших в мире действующих международных договоров, направленных на обеспечение единства метрологических стандартов в разных странах.

Выступая на заседании комиссии, постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов поблагодарил государства-члены организации за поддержку данной инициативы.

По его словам, «Казахстан инициировал подобную резолюцию, исходя из понимания того, что придание профессиональному празднику сообщества метрологов международного статуса ООН еще более укрепит высокий авторитет этой важной научной дисциплины, которая оказывает большое влияние, часто незримое, на повседневную жизнь людей по всему миру».

«Мы гордимся наличием в Казахстане сильного профессионального сообщества метрологов, которое отмечает в этом году 100-летие первого метрологического учреждения в нашей стране и вносит свой достойный вклад в развитие данной дисциплины на национальном, региональном и глобальном уровнях», – подчеркнул казахский дипломат.

Соавторами резолюции, инициированной нашей страной, выступили 43 государства-члена организации.

От имени международного метрологического сообщества на заседании выступил директор Всемирного бюро мер и весов Мартин Милтон. Он поблагодарил Казахстан и государства-члены ЮНЕСКО за ценную инициативу и принятое решение, которое позволит привлечь накануне празднования в 2025 году 150-летия Парижской Метрической конвенции дополнительное внимание к значению развития метрологии во всем мире.