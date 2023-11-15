В ЮНЕСКО приняли инициированную Казахстаном резолюцию по Всемирному дню метрологии

Международное сотрудничество
416
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По инициативе Казахстана Комиссия по естественным наукам 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО единогласно приняла резолюцию, провозглашающую 20 мая Всемирным днем метрологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Памятная дата посвящена принятию в этот день в 1875 году в Париже Метрической конвенции – одного из старейших в мире действующих международных договоров, направленных на обеспечение единства метрологических стандартов в разных странах.

Выступая на заседании комиссии, постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов поблагодарил государства-члены организации за поддержку данной инициативы.

По его словам, «Казахстан инициировал подобную резолюцию, исходя из понимания того, что придание профессиональному празднику сообщества метрологов международного статуса ООН еще более укрепит высокий авторитет этой важной научной дисциплины, которая оказывает большое влияние, часто незримое, на повседневную жизнь людей по всему миру».

«Мы гордимся наличием в Казахстане сильного профессионального сообщества метрологов, которое отмечает в этом году 100-летие первого метрологического учреждения в нашей стране и вносит свой достойный вклад в развитие данной дисциплины на национальном, региональном и глобальном уровнях», – подчеркнул казахский дипломат.

Соавторами резолюции, инициированной нашей страной, выступили 43 государства-члена организации.

От имени международного метрологического сообщества на заседании выступил директор Всемирного бюро мер и весов Мартин Милтон. Он поблагодарил Казахстан и государства-члены ЮНЕСКО за ценную инициативу и принятое решение, которое позволит привлечь накануне празднования в 2025 году 150-летия Парижской Метрической конвенции дополнительное внимание к значению развития метрологии во всем мире.

 

#ООН #МИД #праздник #международное сотрудничество #ЮНЕСКО #метрология

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
Полиция приступила к расследованию причин возгорания в цехе ТОО «Sas-Tobe Technologies»
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
«Холодное сердце» Мангистау
Рабство XXI века
Поединки сильнейших
На все сто!
Смерть по неосторожности
Мыслить креативно
Жажда у ручья
Защитим природу вместе
Швейцарцы живут дольше всех
Ставки на будущее
Золотые струны, или Посвящение маэстро
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Крупнейший лоукостер Юго-Восточной Азии открывает рейсы в А…
Премьер поручил ускорить согласование процедур по инвестпро…
Казахстанские миротворцы выехали в Ливан
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]