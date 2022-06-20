В завершение сезона

Постановка пьесы «Пигмалион», которую автор Бернард Шоу называл поэмой-фантазией, пополнила репертуар Шымкентского русского драматического театра.

На закрытие 92-го театрального сезона труппа решила «попотчевать» публику настоящим тонким английским юмором. В качестве постановщика пригласили российского режиссера Олега Белинского. С Шымкентским русским драматическим театром Олега Александ­ровича связывает давнее тесное сотрудничество. Во второй половине 80-х годов он работал здесь главным режиссером, а потом не раз возвращался, радуя своими постановками горожан. Его спектак­ли «Продавец дождя», «Звезды на утреннем небе», «Полет над гнездом кукушки», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» идут и сейчас. Есть все шансы надолго получить прописку на сцене и у «Пигмалиона».

Много лет назад режиссер уже ставил эту пьесу в Павлодаре, но нынешний вариант не является копией той постановки.

– Это другой спектакль, – утверж­дает Олег Белинский. – Я изменил оформление, костюмы, акценты. Уверен, что спустя какое-то время мне захочется изменить и эту версию, что-то улучшить, дополнить. Это нормально.

Режиссер переносит начало дейст­вия на дождливые улицы Лондона, решив, что это самое подходящее место для знакомства с главными героями комедии. Гроза, дождь, да такой, что даже зрителям пришлось раздать зонтики, наполнили зал свежестью, буквально окунув публику в разворачивающиеся на сцене события.

– Такая реалистичность позволяет сразу проникнуться атмосферой спектакля, – считает Олег Белинский. – У «Пигмалиона» будет зритель, который непременно вернется, чтобы пересмотреть постановку. Я позволил себе внести небольшие корректировки в пьесу, добавив градус эмоций, чтобы публика еще острее переживала за героев, сочувствовала им.

Сюжет пьесы глубокий и многоплановый. Пьеса состоит как бы из маленьких новелл, каждая из которых пополняет сюжет, словно бусинка ожерелье. Спектакль не оставит равнодушным никого. Кого-то тронет до глубины души история бедной цветочницы Элизы, кто-то заинтересуется Пигмалионом – ученым Хиггинсом, вдохновленным идеей усовершенствовать мир с помощью фонетики.