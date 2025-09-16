В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону

Театр
63
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе объявлен 59-й сезон областного русского драмтеатра, который стартовал с известной трагикомедии, поставленной по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото автора

Перед просмотром постановки заместитель руководителя областного управления культуры и развития языков Сара Мадиева поздравила присутствовавших с таким замечательным событием и отметила огромный вклад театра в культурную жизнь региона. Слова благодарности коллективу обители Мельпомены выразили член городского совета ветеранов Людмила Чекалина, председатель Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин и член совета объединения Полина Воротникова.

Спектакль заслуженного деятеля искусств Республики Калмыкия Баатра Колаева не оставил равнодушным никого. Артисты театра смогли талантливо воссоздать перед глазами картину прошлого, отражающую переходный период в России. Постановка очень четко передает настроение неопределенности персонажей. Старый уклад канул в Лету, а принимать другие условия, покидая насиженные места, так не хочется. Помещица отчаянно цепляется за счастливое прошлое и постоянно думает о том, как сохранить все, как прежде. Но наступили тяжелые времена, и без гроша за душой далеко не уедешь. Из-за долгов владелице поместья приходится принять безвыходность ситуации и согласиться с продажей дома и вишневого сада, несмотря на то, что с ними у нее связано столько радостных воспоминаний.

Роли исполнили Марина Просалович, Аяжан Несипбаева, Ирина Энеева, Анатолий Просалович, Иван Иванов, Тимур Романюк, Самат Махамбетов, Виктор Майнашев, Анна Коломейцева, Бекназар Избасаров и другие. Художником-постановщиком выступила Рахат Сапаралиева, благодаря которой публика смогла погрузиться в мир «Вишневого сада» и почувствовать атмосферу всего происходящего.

- В представленном спектакле разворачивается тонкая и проникновенная драма. На сцене показано прощание героев с ушедшей эпохой. Перед ними встает болезненный выбор: продолжать жить в мире иллюзий или пробудиться и приспособиться к новой жизни, принять перемены и рискнуть найти свое место в быстро меняющемся мире, - сказала заведующая литературной частью областного русского драмтеатра Ольга Махиня.

И.о. директора областного русского драмтеатра Валерия Сон поздравила всех с началом нового сезона и пообещала, что скучать зрителям не придется, анонсировав новые спектакли и международные проекты.

