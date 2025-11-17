Фото пресс-службы акимата области

Символическая церемония закладки капсулы состоялась с участием руководства области, представителей инвесторов, подрядных организаций и журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Выступая на мероприятии, аким области Ербол Карашукеев подчеркнул значимость проекта для дальнейшего социально-экономического развития региона.

- Доступная и надежная электроэнергия является ключевым фактором для промышленного роста и привлечения инвестиций, а также создает условия для запуска новых предприятий и модернизации инфраструктуры. Парогазовая станция станет важным элементом в обеспечении энергодостаточности области и позволит внедрить современные, более экологичные технологии генерации, - отметил глава региона.

Общий объем инвестиций составил 60 млн долларов США. Реализация проекта предусматривает два этапа: на первом будет построена станция мощностью 50 МВт, на втором – ее мощность увеличится до 200 МВт.

По информации руководителя проекта Хоу Чуаньцюня, необходимая подготовительная работа уже проведена: оформлен земельный участок площадью 7 гектаров, завершены инженерные и гидрогеологические исследования, пробурена скважина глубиной 185 метров, определен генеральный подрядчик и получены технические условия на подключение к газоснабжению.

На этапе строительства планируется задействовать около 500 специалистов. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 80 постоянных рабочих мест.

По данным пресс-службы акима области, в регионе функционируют 24 энергетических объекта суммарной мощностью 1 721,3 МВт. Крупнейшим из них остается Жамбылская ГРЭС мощностью 1 107 МВт. По итогам 10 месяцев текущего года объем производства электроэнергии в области составил 3,6 млрд кВт/ч, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.