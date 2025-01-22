В Жамбылской области начали выдачу ваучеров в детсады на районном уровне

Процесс внедрения ваучерного финансирования в сфере дошкольного образования в Казахстане набирает обороты, охватывая новые регионы и улучшая доступность услуг для детей дошкольного возраста. Система успешно реализуется в Таразе, Шымкенте, Туркестане, Астане и Уральске

Фото: пресс-служба правительства РК

Жамбылская область стала первым регионом, где ваучерное финансирование теперь охватывает и районный уровень. В пилотном режиме программа стартовала в Байзакском районе, где уже выдано более 650 ваучеров. К концу месяца система охватит оставшиеся районы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Одним из ключевых достижений стало устранение проблемы «ловли мест» в детских садах, так как электронная очередь на получение ваучеров движется исключительно вперед, обеспечивая равные условия для всех семей. В Таразе и Туркестане очередь для детей от 2 лет полностью ликвидирована, а в Шымкенте и Уральске наблюдается положительная динамика ее сокращения.

Успешный опыт Тараза позволил принять важное решение – снизить возрастной порог для получения ваучеров до 1,5 лет. Этот шаг значительно расширяет возможности для раннего дошкольного образования и дает семьям больше гибкости в выборе образовательных маршрутов для своих детей.

Таким образом, продолжающееся расширение ваучерного финансирования в регионах способствует повышению доступности и качества дошкольного образования, создавая прозрачную и удобную систему для родителей и образовательных организаций. Новая система демонстрирует значительный прогресс. Свобода выбора для родителей и возможность перехода между учреждениями без потери финансирования создают здоровую конкурентную среду, способствующую повышению качества образовательных услуг.

Автоматизация бизнес-процессов и отказ от бумажного документооборота значительно упростили администрирование программы и сделали систему полностью прозрачной. Ведение «цифрового портрета» каждого ребенка, включая информацию о движении ваучеров, позволяет родителям и государственным органам эффективно отслеживать использование средств и минимизировать риски их нецелевого расходования.

Пилотное внедрение проекта в Шымкенте и Таразе стало важным шагом на пути к масштабированию инициативы. Участники делятся успешными практиками и активно содействуют ускоренному внедрению программы в других регионах страны. Учитываются и местные особенности, чтобы адаптировать систему под конкретные потребности населения.

Данная модель финансирования может стать ориентиром для других сфер социальной поддержки, таких как здравоохранение или социальная помощь, обеспечивая прозрачность, эффективность и адресность выделяемых государственных средств.