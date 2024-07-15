Предприниматель уклонялся от уплаты компенсации семье погибшего работника в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кордайском районе был установлен факт уклонения работодателя от ответственности за жизнь и здоровье работника путем заключения с последним договора на оказание услуг вместо трудового договора.

Применение указанной схемы позволило индивидуальному предпринимателю уклониться от уплаты компенсации семье работника, погибшего на рабочем месте.

«По иску прокуратуры Кордайского района установлен факт трудовых отношений между обозначенными лицами с выплатой семье погибшего 3 млн тенге. В текущем году в рамках надзора за соблюдением трудового законодательства прокурорами региона защищены права более 14 65о граждан, в том числе 1 040 работникам выплачена задолженность по зарплате на 281 млн тенге», – пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что согласно Трудовому кодексу заключение трудовых договоров между работниками и работодателем обязательно. Это позволяет работникам гарантировать защиту своих конституционных прав.