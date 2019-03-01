В Жанаозене ребенок, играя на стройке, упал с высоты четырех метров и выжил

Семилетний мальчик пострадал при падении с высоты четырех метров в Жанаозене. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, сообщает Lada.kz.
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 февраля. По словам родителей, их сын, играя на стройке, упал с высоты четырех метров и ударился об камень.
"Пациент - мальчик 2012 года, с диагнозом тяжелая открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом лобной кости, кортикальный ушиб левой лобной доли. Ушибленная рана лобной области. Из областной детской больницы в Жанаозен в экстренном порядке выехал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. Произведена первичная хирургическая обработка раны, наложены швы", – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
По словам врача, могут быть вторичные осложнения, такие, как нагноения послеоперационной раны, менингит или вентрикулит - из-за сильного загрязнения раны, от песка и грязи.
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 февраля. По словам родителей, их сын, играя на стройке, упал с высоты четырех метров и ударился об камень.
"Пациент - мальчик 2012 года, с диагнозом тяжелая открытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом лобной кости, кортикальный ушиб левой лобной доли. Ушибленная рана лобной области. Из областной детской больницы в Жанаозен в экстренном порядке выехал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. Произведена первичная хирургическая обработка раны, наложены швы", – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
По словам врача, могут быть вторичные осложнения, такие, как нагноения послеоперационной раны, менингит или вентрикулит - из-за сильного загрязнения раны, от песка и грязи.