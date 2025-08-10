В Жетісу почтили память великого поэта

В Талдыкоргане состоялось праздничное мероприятие, посвященное 180-летию Абая Кунанбаева, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Жетісу

В мероприятии, прошедшем у памятника великому казахскому поэту, мыслителю и просветителю, приняли участие руководство области, представители интеллигенции, ветераны и молодежь, общественность региона, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Площадь перед драматическим театром имени Бикен Римовой превратилась в сцену, где разыгралось театрализованное представление. Зрители стали свидетелями взросления юного Абая в мудреца, чьи мысли опередили время. Мероприятие продолжилось возложением цветов к памятнику — в знак уважения великому предку.

Затем поэты Кайрат Бестибаев, Мухтар Кумисбек, Жомарт Игиман, Санжар Султангазы, ставшие призерами областного конкурса «Өлең - сөздің патшасы», организованного в рамках декады, посвященной 180-летию Абая, прочитали свои поэтические строки. А учащиеся местной литературной школы «Мизам» продекламировали стихи поэта-мыслителя. Также местные артисты представили концертную программу из песен Абая.

– Абай – великий мыслитель мирового масштаба. Он призывал народ к единству, к трудолюбию, раскрыл сущность и характер совершенного человека. Поэтому творческое наследие Абая бессмертно, – сказал государственный и общественный деятель Жомарткали Жексенбинов.

– Стихи Абая – это наш вечный путеводный ориентир. Мы должны не просто читать его наследие, но и понимать, и глубоко осознавать его смысл. Праздник в честь Абая – это праздник всего народа. Отрадно видеть, что в сегодняшнем мероприятии было так много молодых участников, – отметил поэт Кайрат Бестибаев.

К слову, в рамках декады, посвященной юбилею Абая, в области прошел ряд мероприятий: поэтический конкурс - мушайра, вечер караоке-пения, национальные спортивные соревнования и другие.

