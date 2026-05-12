В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата Аманова

В Жезказгане завершился I Республиканский турнир по боксу среди мужчин и женщин, посвящённый памяти военнослужащего Национальной гвардии МВД РК, кавалера ордена «Айбын» III степени Айбата Аманова, передает корреспондент Kazpravda.kz

На протяжении трёх дней лучшие мастера бокса со всей страны боролись за награды в 15 весовых категориях.

По словам председателя судейской коллегии Федерации бокса Ұлытау области, судьи международной категории Сайлау Журинова, турнир прошёл на высоком организационном уровне и в дальнейшем станет традиционным.

По итогам соревнований в командном зачёте первое место завоевали боксёры области Улытау. Вторыми стали спортсмены области Абай, а третье место заняла команда Мангистауской области.

Среди мужчин в различных весовых категориях победителями стали Мадияр Закенов (50 кг), Нұрасыл Оңғарбай (55 кг), Ерасыл Аманғалиев (60 кг), Ердаулет Сайт (65 кг), Санжар Серікжан (70 кг), Нұрасыл Дахбай (75 кг), Данияр Океинов (80 кг) и Никита Касторнов (90 кг). У женщин золотые медали завоевали Айбегім Қажымұхан (51 кг), Гүлнар Тұрапбай (54 кг), Айдана Забынбекова (57 кг), Камила Қайнарбаева (60 кг), Әсем Танатар (65 кг) и Роксолана Валиева (70 кг).

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и зрелищный характер поединков. Победители и призёры были награждены медалями, грамотами и денежными сертификатами.

Награждали лучших боксеров заместитель акима области Улытау Зина Жұманазарқызы, командующий региональным командованием «Орталық» полковник Нурлан Мухамедов, представитель Главного командования Национальной гвардии Куаныш Кожахметов, а также родители Айбата Аманова — Ербол Аманулы и Гулназ Әлкенкызы.

Самым техничным боксёром среди мужчин признан Нұрасыл Оңғарбай (55 кг), а среди женщин - Айдана Забынбекова (57 кг). Специальные призы «За волю к победе» получили Ернар Қарап (50 кг) и Диана Серікбаева (51 кг).

На церемонии награждения организаторы сообщили о планах вывести соревнования на международный уровень в ближайшие годы.

Стоит отметить, что Айбат Аманов родился в Жанааркинском районе области Ұлытау. С юных лет он занимался боксом, неоднократно становился победителем и призёром областных и республиканских турниров, входил в состав сборной области. Память о мужественном гвардейце, оставшемся верным воинской присяге до конца, сегодня бережно хранится его сослуживцами, земляками и спортивным сообществом страны. Указом Президента Республики Казахстан Айбат Аманов посмертно награждён орденом «Айбын» III степени.