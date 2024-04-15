В Жибек Жолы противостоят стихии

Фото автора

Фронт борьбы с весенним половодьем приблизился непосредственно к главному городу страны. Одно из самых сложных противостояний наводнению несколько дней идет в пригородном поселке Жибек Жолы. С начала антипаводковых мероприятий о ситуации, которая складывается в этом населенном пункте, прозвучало множество комментариев в соцсетях: от слов поддержки и уверенности в успешности принимаемых властями мер до опасений и страха в подтоплении поселка и дальнейшем движении воды в сторону близкой столицы...

Что же происходит в Жибек Жолы? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, я отправился в поселок. Находится он в 25 км от Астаны, большая часть пути проходит по автобану, и добраться до пункта назначения не составило труда.

Попетляв по улицам, воспользовался советом проживающего здесь коллеги, который подсказал, как проехать к месту возведения защитного вала. Его можно узнать по скоплению самых разных автомашин. За выросшим в считаные дни земляным сооружением глазу открывается невиданное в здешних степных краях море воды.

Она стала прибывать в ночь с 8 на 9 апреля. Могла зайти в поселок, а через него хлынуть на Астану. Но люди остановили поток, соорудив защитный вал. Работали военные, гражданские – жители поселка и других населенных пунктов, даже столицы. Ехали сюда не по приказу, а из чувства долга. Таких героев противостоя­ния стихии в Жибек Жолы, чьи имена неизвестны широкой общественности, десятки и сотни.

На месте работ в глаза сразу бросаются две палатки, рядом с которыми снует народ. Судя по дымку от казана и самоваров, здесь готовится завтрак. Оказалось, этим занимаются волонтеры – жители села. Причем, как вскоре выяснилось, еда готовится для солдат срочной службы и другого воинского состава, которых направили сюда защищать поселок и столицу от водной стихии. Поэтому самый первый диа­лог у кухонных палаток, служащих столовыми, о самом главном – организации питания для служивых ребят, сутками напролет выполняющих тяжелую работу.

Знакомлюсь в волонтерами Натальей Лигай и Рушаной Кенжегалиевой. Женщины рассказали, что находятся здесь с того первого дня, когда большая вода подступила вплотную к окраине Жибек Жолы.

– Никто нас не уговаривал и не просил, мы сами решили кормить людей, – говорят они. – Постоянно работают здесь шесть-семь человек из числа местных активистов. Закупаемся продуктами на собственные средства и на деньги, которые нам приносят, перечисляют односельчане, а также сторонние люди. Помощь приходит самая разная. Кто-то приносит в палатку продукты. Вчера из одного кафе в Астане прислали упакованную в плас­тиковые контейнеры готовую еду на 100 человек. Местный народ протягивает руку помощи. Готовим завтраки, обеды и ужины для солдат уже несколько дней. Намерены делать это и дальше, но наши возможности все-таки ограничены, а кормить ребят нужно здесь и сейчас, регулярно.

На укреплении защитного вала работают сотни военных. Отчего же столь большой груз забот по организации их кормления оказался на плечах нескольких граж­данских женщин и мужчин? Почему как бы дистанцировалось от проблемы оборонное ведомство с его имеющимся крепким тыловым оснащением? Почему нет на месте ликвидации ЧС полевых кухонь?

Эти вопросы мной вместе с волонтерами были заданы старшему офицерскому чину на дамбах, который пожелал остаться неизвестным. Переговорив по телефону, он сообщил, что важный вопрос в стадии решения. Забегая вперед, скажу, что ко времени отъезда автору этих строк сообщили, что полевые кухни уже прибыли на место. Правда, к радости за ребят примешалась и нотка сожаления: отчего же столь явное и несложное решение задачи оказалось столь затянутым?

Между тем с утра работы на участке дамбы идут полным ходом.

Солдаты засыпают в мешки инертный материал – песок и складывают их в ковш погрузчика. Тот везет мешки к дамбе, где ими укрепляются земляные защитные валы с водной стороны, чтобы уменьшить размыв.

Майор Сержан Амангельдиев с личным составом представляет здесь войсковую часть 6636 Нацио­нальной гвардии РК, дислоцирую­щуюся в Караганде. Собеседник сообщает, что командировали сюда из части для оказания помощи Жибек Жолы 70 солдат.

– Разместили нас в одном из помещений школы-лицея поселка, – говорит Сержан Амангельдиев. – На условия проживания ребята не жалуются, работаем с полной отдачей. Они из разных областей страны – Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской, представляют осенний и весенний (нынешнего года) призывы. Живем дружно, стараемся поддержать друг друга. Вчера был день рождения одного нашего гвардейца. Он пообщался с мамой и родными по видеосвязи прямо с рабочей площадки.

Рядом с гвардейцами работают солдаты войсковой части 52859 сил Гражданской защиты МЧС РК из того же города шахтеров. Прибыли в первые же дни наступления стихии со своей техникой. «Сколько будет надо, столько и будем стоять здесь», – говорит заместитель командира части подполковник Казбек Амирбеков. Один из воинов – рядовой Нурбек Курмантай – родом из Алматы. До «дембеля» остался всего месяц – и вот такая командировка, которая обе­щает стать ярким воспоминанием о срочной службе.

Кроме гвардейцев и солдат-чеэс­ников, на объекте трудятся воины президентского полка «Айбын» Службы охраны Президента РК. По словам заместителя командира полка подполковника Максата Куанышбаева, всего сюда направлено 360 бойцов. В их чис­ле – бойцы специальных подразделений, а также офицерский состав. Они обкладывают наполненными мешками защитный вал, продвигаясь метр за метром вперед по длине сооружения.

Комментируя положение дел на объекте, заместитель акима Аршалынского района Акмолинской области Ержан Жолымбетов сообщил, что укреплено мешками 4,5 км защитного вала, предстоит это сделать еще на 2,5 км сооружения. По словам руководителя, к 15 апреля эта работа будет завершена. Уровень воды остается стабильным, даже есть некоторое его снижение.

На работах, как уже сообщалось, заняты и гражданские лица из числа волонтеров. В их числе – Каиргельды Сабиев, Галия Мухамбетова и Ермек Шынгысбаев, они также взяли на себя организацию питания людей. За время моего нахождения на антипаводковом участке добровольцы продолжали прибывать в Жибек Жолы. Один из них – Нагыскан Тюлебаев – сообщил, что привез в качестве продовольственной помощи от сообщества биев города Астаны упитанного барашка.

Помогающих и желающих оказать помощь много, и она, как видим, бывает самой разной. Люди помогают друг другу. И потому есть уверенность, что антипаводковые мероприятия в этом поселке завершатся успешно.