Все мы на этой земле – гости, одни уходят рано, другие – позже. Диас Омаров не дожил до своего 80-летия несколько месяцев. В августе 2020 года его не стало. Причина – ковид. Хотя за две недели до этого мы играли вместе в футбол на стадионе «Динамо».

Он, как всегда, забил пару голов в ворота «красных» и вызвал восторг более молодых партнеров. При этом ветеран демонстрировал хитрые дриблинги, умение играть корпусом и, главное, хорошо мыслил на поле, а это признак не только опыта, но и таланта спортсмена. Он видел позицию каждого своего партнера, отдавал точный пас и открывался сам. Правильно говорят: с годами теряется физика, но мастерство – остается.

В тот день никто и предположить не мог, что скоро его не станет. Ильясыч был в команде самым старшим. Никогда не хвас­тался своими прежними заслугами. Его уважали за скромность, мягкий характер и интеллигентность. Я бы назвал его самым скромным среди спортивных журналистов. А ведь за его плечами было освещение не только республиканских соревнований, но и международных турниров, в том числе и Олимпийских игр.

Диас Ильясович вел репортажи с нескольких главных стартов четырехлетия. И до последнего, несмотря на свой преклонный возраст, не чурался черновой работы. Его можно было встретить даже на различных городских состязаниях.

Почему свой выбор сделал в пользу спортивной журналистики, спрашивали его частенько. Однажды, когда мы ехали на очередной ветеранский турнир в Кызылорду, он подробно ответил и на мой такой вопрос:

– В начале 60-х годов я был призван в ряды «Кайрата», который защищал честь республики в Высшей лиге советского футбола. Кто-то должен был делать командную стенгазету. Поручили мне. А однажды попросили написать в «Советский спорт» отчет с очередного домашнего тура чемпионата страны. Долго мучился, но написал и отправил свое творение в

Москву. И, на удивление, утром в центральной спортивной газете появилась заметка. На тренировке читали все. Николаю Яковлевичу Глебову, тренеру «Кайрата», заметка особенно понравилась...

Так Диас Омаров стал внештатным корреспондентом «Советского спорта». После каждого тура передавал в Москву свои отчеты. Это помогло ему при выборе профессии. Еще игроком он знал, что станет журналистом. И этому ремеслу посвятил всю свою жизнь.

В его трудовой книжке есть запись: спортивный обозреватель Казахского радио и телевидения. Здесь он стал комментатором, сменив на этом посту известных в респуб­лике Петра Деражинского и Владимира Толчинского.

Если вернуться к истокам, к его детству, то надо отметить, что он из интеллигентной алматинской семьи. Отец Ильяс Омаров в разные годы возглавлял Министерство культуры республики, был секретарем ЦК Компартии Казахстана. Сам он рос, как и все мальчишки, гоняя мяч во дворе. В 1959 году его пригласили в одну из юношеских команд города.

Однажды на стадионе «Медик» в стане соперников играл никому еще не известный Тимур Сегизбаев. Та встреча завершилась со счетом 2:2. Среди авторов голов были Диас Омаров и Тимур Сегизбаев. Позже они встретились в «Кайрате», где вместе начинали играть в Высшей лиге, и крепко подружились.

Болельщики с опытом до сих пор вспоминают первых игроков легендарного коллектива. Достаточно назвать Леонида Остроушко, который отличался умением закрыть наглухо нападающих соперников. Пушечные удары были у Вадима Степанова, исполнявшего все штрафные удары. Нападающий Сергей Квочкин в Высшей лиге забил 61 гол. Под стать им был Сейтжан Байшаков, которого называли спящим львом: он всю игру мог быть незаметным, а в конце решал исход поединка. Тимур Сегизбаев запомнился необычными ударами, неудобными для вратарей...

Диаса Омарова тренер Николай Яковлевич Глебов ласково называл Омарчик. Скорее всего, за невысокий рост и неатлетичную фигуру. Глебов использовал своего подопечного в атаке, и футболист оправдывал доверие. На его счету немало забитых голов.

Первый свой результативный выстрел он сделал в ворота спартаковцев из Вильнюса. Тогда у соперников на последнем рубеже выступал Ионас Бауже. Позже он играл за московский ЦСКА и защищал ворота сборной СССР. Этот гол принес победу «Кайрату».

Не раз Диас слышал с бровки голос своего тренера. Однажды Николай Яковлевич закричал: «Обмани его! Пусть даже он в сборной играл. Ты сможешь!» Речь шла об этом авторитетном защитнике, который уже выступал на международных сос­тязаниях. Диас слушал тренера – и стало получаться. Не всегда уходил с поля, забив гол. Но старался.

Как-то «Кайрат» дома проигрывал ереванскому «Спартаку» – 0:2. Во втором тайме усилиями Игоря Свешникова удалось сок­ратить счет до минимума. И вот у ворот гостей подается угловой удар. Глебов кричит: «Используйте домашнюю заготовку». Омаров встал у ближней штанги. На тренировках такой стандарт отрабатывали. Расчет делался на то, что нападающий «Кайрата» был невелик ростом. Защитники соперников не всегда обращали внимание на таких.

Анатолий Черемушкин, очень техничный футболист, делает навес мяча именно в эту точку, где стоял Омарчик. У последнего было два выхода: либо бить головой по воротам, либо скидывать «снаряд» на дальнюю штангу. Он выбирает первый – и отправляет мяч в ближний угол. И видит, как радуется за воротами известный фотокорреспондент Иосиф Будневич. И тут голеадор почувствовал, как лавина аплодисментов спустилась с трибун. Мурашки по коже пошли. Тот матч завершился вничью, и это было важно. Николай Глебов долго потом вспоминал этот матч. Он верил в Омарчика, который добротной игрой прив­лек к себе внимание не только тренеров, но и многочисленных поклонников игры номер один.

Работоспособность – эту привычку он с футбольного поля перенес в повседневный журналистский ритм. Всегда все делал так, чтобы потом не говорили: «Недоработал».

На радио и телевидении обрел опыт, стал мастером пера и микрофона. И новый этап карьеры комментатора Омарова начался, можно сказать, с хоккея с мячом и хоккея на траве, когда во весь голос на всесоюзной арене заявили о себе алматинские динамовцы. Оба коллектива были на хорошем счету, выигрывали кубки европейских чемпионов. И перед Олимпиадой 1980 года в Москве встал вопрос: кто будет комментировать хоккей на траве?

На учебу в столицу пригласили несколько спортивных журналистов. Выбор комиссии пал на Диаса Омарова и рижанина Антона Пашубу. Наш земляк вел репортажи по телевидению, а его коллега из Прибалтики – по радио.

Московская Олимпиада стала для него трамплином. Позже он работал еще на нескольких чемпионатах мира, Азиатских играх, вел репортажи с главных стартов четырехлетия. Его знали многие атлеты, тренеры, обслуживающий персонал. Не только среди них, но и у всех казахстанцев Диас Ильясович Омаров пользовался авторитетом, потому что в квартирах и домах частенько звучал бархатный голос любимого комментатора.