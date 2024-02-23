В зоне доступа

На аппаратном совещании в акимате области рассмотрены результаты работы в сфере здраво­охранения за минувший год, обозначены задачи на текущий.

Как сообщила руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова, на развитие медицины в 2023 году из местного бюджета было направлено более 14 млрд тенге. Выделенные средства освоены полностью. В основном они затрачены на возведение новых объектов здравоохранения, ремонт зданий и укрепление материально-технической базы действующих учреждений, сокращение дефицита кадров в глубинках.

– На сумму 3,2 миллиарда тенге в прошлом году начато строительство 24 новых медицинских объектов. Возведение десяти из них предусмотрено в рамках национального проекта «Модернизация сельского здраво­охранения». По итогам отчетного периода в эксплуатацию ввели 19 объектов, остальные планируется открыть в этом году, – проинформировала Жанар Оспанова.

В число крупных объектов вошли областной онкологический диспансер на 200 коек в Таразе и детский реабилитационный центр на 48 коек в селе Толе би Шуского района.

Что касается поддержания имеющихся помещений в порядке, то 11 объектов подверг­лись капитальному ремонту, который обошелся бюджету в 1,4 млрд тенге. В Меркенском районе реализован проект по реконструкции гинекологичес­кого, инфекционного, детского, приемного и других отделений больницы. К зданию Жуалынской районной больницы сделана пристройка, в которой уже давно нуждались местные врачи. Реконструирована и поликлиника в городе Шу.

– В текущем году начнется строительство еще 23 новых объектов на сумму 6,5 миллиарда тенге. В их число войдут поликлиника на 200 коек в селе Сортобе Кордайского района, врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Последних предусмотрено больше всего – двенадцать, – отметила глава облздрава.

Заметная сумма – 3,9 млрд тенге – выделена на укрепление материально-технической базы для качественного и своевременного медицинского обслуживания населения. В первую очередь средства направлены на приобретение нового необходимого оборудования и изделий медицинского назначения.

Что касается оснащенности техникой, то кое-где все еще ощущается ее недостаток. По итогам года данный показатель составил 92%.

На днях автопарк медицинских учреждений региона пополнился 40 новыми санитарными автомашинами. Ключи от них медработникам вручил глава региона Ербол Карашукеев. Аким области подчеркнул, что работа по обновлению автопарка будет продолжена. И до конца года планируется закупить еще 30 аналогичных единиц транспорта, что позволит снизить степень износа медицинских автомобилей с 47 до 18%.

Аким отметил, что обеспечение персонала лечебных учреждений новыми авто позволит оказывать своевременную экстренную медпомощь населению, а также снизить показатели материнской и детской смертности.

– Здоровье нации всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики Казахстана, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В республике постоянно создаются условия, позволяющие повысить качество и доступность медицинских услуг, строятся новые здания, ежегодно улучшается материально-техническая база медучреждений, – подчеркнул аким области.

Ключи от новых машин получили центральные больницы всех десяти районов, шуские городские больница и поликлиника, таразские поликлиники № 5 и 7, а также областное бюро патологической анатомии и областной и городской перинатальные центры.

Вместе с тем в регионе проводится системная работа по сокращению кадрового дефицита. Тринадцать молодых специалистов были обеспечены жильем, 149 врачам выплатили подъемное пособие на сумму 800 тыс. тенге, 9 получили бюджетные кредиты до 1 500 месячных расчетных показателей, 38 – подъем­ное пособие на сумму 100 МРП, 91 специалист обучается в резидентуре.

В ходе заседания Ербол Карашукеев подчеркнул, что, несмотря на проделанную работу, к сожалению, все еще продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг. Главой региона поручено провести независимую экспертизу и выяснить точное время ожидания скорой помощи и очереди в поликлиниках. По ее результатам будут приняты соответствующие меры в отношении ответственных лиц.

Кроме того, аким области указал на важность усиления профилактической работы, которая играет решающую роль в системном снижении уровня материнской и младенческой смертности. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в некоторых больницах областного центра и ряда районов не работают лифты, и поручил устранить эту проблему в кратчайшие сроки.

Даны задания повысить качест­во медицинских услуг, устранить предпосылки к проявлению коррупции в медучреж­дениях, оказать всестороннюю поддержку молодым специалистам, а также строительству аэро­дромов для санавиации в Шуском, Кордайском, Жуалынском и Меркенском районах.