В зоне тектонического разлома планировали построить заправку в Алматы

Алматинская транспортная прокуратура выявила существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

«Уполномоченный орган в нарушение действующих норм передал неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым, ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера», - сказали в надзорном органе.