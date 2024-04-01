В зоне тектонического разлома планировали построить заправку в Алматы

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Дана Аменова
Корреспондент

В южной столице предотвратили возможную угрозу техногенного характера, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинская транспортная прокуратура выявила существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

«Уполномоченный орган в нарушение действующих норм передал неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым, ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера», - сказали в надзорном органе.

Виновные привлечены к адмответственности, принимаются меры по возврату земельного участка на баланс акимата.

#Алматы #прокуратура #заправка #тектонический разлом

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