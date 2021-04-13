Вакцинация по плану

Коронавирус
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Андрей Смолин

Как сообщил руководитель пресс-службы областного управления здравоохранения Нурбол Конжар, в регионе действует 18 прививочных кабинетов. Восемь из них находятся на базе медицинских центров в городе Актау. По два – в Мунайлинском, Бейнеуском и Тупкараганском районах, один – в Мангистауском районе и еще один – в городе Жанаозене. Также пункты открыты в здании Ассамб­леи народа Казахстана и в промышленной зоне города Актау, на базе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

– Прививочная кампания стартовала с 10 марта текущего года. Мы успешно провели вакцинацию медицинских работников: на сегодня ввели 300 доз вакцины первого компонента. Вакцинация среди медицинских работников и педагогической общественности идет хорошо. Параллельно мы ведем активную разъяснительную работу среди населения – подробно рассказываем о необходимости привиться и возможных реакциях после инъекции, говорим о противопоказаниях, при необходимости рассылаем пациентам видео с процессом вакцинации. За время прививочной кампании осложнений у населения не было. Наблюдалось повышение температуры в первые сутки у пациентов в возрастной категории 50–60 лет, – поделилась прививочная медсестра городской поликлиники Тупкараганского района Гульзада Косымбаева.

По ее словам, прививочный пункт оснащен холодильным оборудованием для хранения вакцины. В кабинете в достаточном количестве имеются противошоковые препараты, такие как адреналин и гормональные лекарства.

– Работа по вакцинации налажена по всем стандартам. Преду­смотрены зал ожидания, помещение для картотеки. Кандидат на получение вакцины проходит через фильтр, где ему замеряют температуру и давление, после этого он направляется в кабинет врача, где заполняет анкету-согласие и проходит осмотр. После этого медсестра провожает пациента в зал ожидания, откуда его в порядке очереди приглашают в прививочный кабинет. Там мы подробно объясняем суть вакцинации, говорим о самой вакцине, напоминаем о возможных состоя­ниях после инъекции и делаем прививку. После этого пациент следует в зал наблюдения, где находится 30 минут. В этом зале работают медсестра и психолог. Далее в течение 3 суток с вакцинированным пациентом поддерживается связь для контроля его состояния, – проинформировала медработник.

В управлении здравоохранения пояснили, что жители региона, вне зависимости от района, в котором они проживают, могут получить прививку в любом из кабинетов. Кроме этого, в ближайшее время у населения региона появится возможность привиться на базе передвижных медицинских пунктов. Сейчас вакцинацию проводят прямо на рабочих местах. На прошлой неделе такая акция прошла для работников АО «КазАзот», где в первый день добровольно привились порядка 100 человек. В целом медики констатируют рост числа граждан, желающих получить вакцину от COVID-19.

– Считаю, что сделать это было необходимо. Первую прививку я уже получила и чувствую себя хорошо. Отлично осознаю степень ответственности за свое здоровье и за самочувствие своих близких, поэтому приняла решение пройти вакцинацию, – говорит жительница города Актау Галина Кажан.

Несмотря на наращивание темпов вакцинации, Мангистау сегодня находится в «желтой» зоне. Руководство областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля считает, что рост числа заболевших коронавирусом связан с отсутствием дисциплины населения.

– Перед началом мартовских праздников мы предупреждали, что несоблюдение мер предосторожности усилит распространение болезни. И вот уже через 2 недели этот прогноз подтвердился. Жители тесно общались друг с другом в праздник Амала и на Наурыз. Поэтому в регионе наблюдается вспышка заболеваемости. Если до 26–27 февраля у нас было небольшое количество заразившихся – от 1–2, то с 28 марта в области наблюдается рост заболеваемости. А 9 апреля количество инфицированных достигло сразу 43 человек, – сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

В соответствии с установленным для «желтой» зоны порядком поэтапно ограничивается работа субъектов предпринимательства.

– Между тем жесткие ограничения будут введены не сразу. В течение недели эпидемиологическую ситуацию в регионе будем мониторить, в случае дальнейшего увеличения числа заболевших придется применить серьезные меры, – говорят в ведомстве.

На заседании областного оперативного штаба ежедневно проводится анализ эпидемиологической ситуации в регионе, принимаются шаги по ее урегулированию.

– Мы не сможем справиться с этой болезнью, если не снизим контакты между жителями, – подытожил главный санитарный врач региона.

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