Валенки из Семея

Предприятие по переработке шерсти и изготовлению валенок, войлока, обуви и многих других видов продукции занимает в экономике области Абай особое место. ТОО «Роза – валяльно-войлочный комбинат» можно смело назвать образцом полностью интегрированной компании, которая перерабатывает местное сырье и выпускает товары, пользующиеся устойчивым спросом не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

Говоря о развитии аграрного сектора, не стоит забывать о необходимос­ти глубокой переработки сельскохо­зяйственного сырья, о важности тесной связи между городом и селом, между животноводством и обрабатывающей промышленностью. А если быть точнее, то нужно вести речь о стыке разных отраслей – сельского хозяйства и промышленности. Ведь переработка овечь­ей шерсти и изготовление из нее продукции имеет давние традиции и глубокие исторические корни. И в качестве примера можно как раз привести работу валяльно-войлочного комбината в Семее.

Овечья шерсть является уникальным природным сырьем – она теплая, экологичная, легкая. Трудно создать альтернативу ее натуральным волокнам.

Несколько лет назад комбинат по программе льготного кредитования «Дорожная карта бизнеса-2020» полностью модернизировал производственную линию. Все процессы были автоматизированы, включая закрытый цикл глубокой обработки шерсти и производство высококачественного войлока. После чего ассортимент выпускае­мых изделий значительно расширился. Валенки, берцы, унты, тапочки – далеко не полный перечень выпускаемых товаров, которые пользуются спросом в Казахстане и в странах ближнего зарубежья.

– Сейчас загруженность комбината составляет сто процентов. Шерсть для изготовления продукции закупаем в своей ­области, а также у соседей. ­Причем сырье принимаем любое – грубошерстное, тонкошерст­ное, в первоначальном виде. В общем, у нас стопроцентное казахстанское содержание. В настоящее время выпускаем 7 видов войлока и около 15 видов обу­ви, – рассказала руководитель ТОО «Роза – ВВК» Альбина Ахметова.

За тридцать три года работы ТОО «Роза – валяльно-войлочный комбинат» сделало себе громкое имя на рынке. Наверное, легче пере­числить, кому и куда пока еще не поставляется товар, изготовленный на предприятии. В числе партнеров есть самые разные компании региона, ­Казахстана, стран СНГ.

В числе покупателей – оборонные ведомства, силовые структуры, у которых чрезвычайно высокие требования к качеству и надежности. Однако эти потребительские свойства продукции вовсе не исключают постоянную работу над дизайном.

Тем более что для творчест­ва простор огромный. Есть множест­во роликов об использовании изделий из войлока в фешен-индустрии. Демократичная мода всегда открыта для экс­перимента.

Не чужды для предприятия и рекорды в иной области. Однажды в коллективе сваляли гигантский валенок 106-го размера... Это был ответ коллегам из России, изготовившим из шерс­ти валенок 50-го размера. Тут пимокаты из Семея превзошли их рекорд почти в два раза. Высота этого «гулливерского» изделия составила 1,76 мет­ра. Почти в рост человека!

В активе семейчан есть еще и валенок со… спичечный коробок. Фантазия дизайнеров и художников находит отражение в конкретных моделях и образцах на витрине. Творчество и труд коллектива не остаются незамеченными.

Признание заслужено на разных уровнях, в частности, в активе есть победы в областном конкурсе «Лучший товар ВКО». В масштабе республики завоевана престижная премия «Іскер». Знаковым является достижение 1999 года. Тогда коллектив был награжден дипломом и памятной медалью как официальный поставщик «Миллениум-Пати» в номинации «Товары повседневного спроса».

Успех пришел и в 2019 году. Тогда ТОО «Роза – ВВК» стало обладателем самой престижной республиканской премии в облас­ти качества «Алтын Сапа-2019» в почетной номинации «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения».

Модернизация предприятия позволила разработать и запус­тить в производство несколько видов современной войлочной обуви – детской, мужской и женской. Кроме уже упомянутых валенок и берцев, здесь выпускают тапочки и сапожки, валеши и валеночки на литой подошве современного дизайна.

В мире существует до 1 500 видов валяной обуви, так что есть куда расти... Огромная работа была проведена над созданием уникальных видов товаров, предназначенных для детей, мужчин и женщин. Так, большим спросом пользуются валенки, отороченные мехом нерпы и норки. Своя линия обуви разработана для рабочих.

Это сейчас мы видим готовую продукцию и восхищаемся, а ведь за всем этим стоит процесс модернизации и обновления производства, который продолжался около десяти лет. Стояла цель – в корне пересмотреть технологию производства и условия труда. В результате удалось изменить привычные представления о валяльно-войлочном предприятии как о вредном производстве с тяжелыми условиями труда.

Сейчас на комбинате внедрено импортное оборудование, аналогов которому нет в Казахстане и странах ближнего зарубежья. Здесь полностью отказались от пара. На современном производстве нет прежней жары, грязи и ужасающего запаха, от которого слезятся глаза…

В ходе монтажа, наладки технологии многое сделали своими руками. К примеру, литьевую машину приобрели в Молдове, а всю остальную оснастку для выпуска обуви изготовили здесь. Уникальность валенок из Семея состоит в том, что их валяют цельными, а не сшивают из разных кусков.