Общество Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана 14 сентября 2022 г. 0:00 Махаббат Жаксылыкова, Туркестанская область Что имеем – не храним Петроглифы Боралдая находятся под угрозой разрушения, продолжая оставаться на частной территории, а значит – без должного контроля и необходимой защиты со стороны государства. Час езды от Шымкента по хорошему асфальту и пара километров по укатанной предгорной дороге по направлению к горе Улькентура Каратауской гряды. Этого достаточно, чтобы перенестись на несколько тысячелетий назад. Практически сразу за аулом Теректы Байдибекского района расположено уникальное место, где сосредоточены сотни петроглифов – древних рисунков, выбитых на камнях нашими далекими предками. Словно чья-то гигантская рука на достаточно большом по площади плато расставила в ряд огромные камни с плоскими боками. Валуны растянулись на полторы-две сотни метров. На них-то и нанесены рисунки, рассматривать которые можно часами, обнаруживая все новые и новые сюжеты. Лучше всего это делать во время обеда, когда солнечные лучи высвечивают камни. Тогда хорошо видно каждый штрих и каждую зарисовку, в которой древние люди хотели запечатлеть и передать своим потомкам окружающий мир, быт, семейный уклад. Вот всадники, скачущие за архаром, оленем, волком, горным козлом, а дальше – охотники с луками в руках. А вот семья – папа, мама и малыш – отправляется на прогулку, держась за руки. Встречаются на глыбах знаки, схожие с орхонскими надписями, колесница, солнце. Тут выбит олень, а чуть подальше – дикий кабан. Даже сомневаться не приходится, что животные водились в этих краях, на них охотились местные жители. Сейчас их здесь уже не встретить. Всадник на коне – тоже не менее красноречивый образ. Он служит еще одним подтверждением того, что приручили и одомашнили лошадей предки казахов, и произошло это более 4 тыс. лет назад. Академик НАН РК Бауыржан Байтанаев считает, что первые «каменные книги» на Боралдае тоже появились 4 тыс. лет назад и относятся к эпохе бронзы. Бесспорно, они являются составной частью обширного ареала наскального искусства Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири, подтверждающего единство экономического уклада, культуры, сходство идей и представлений степных племен. Хронологически боралдайские петроглифы можно разделить на четыре группы. Самые древние нанесены на камни 2 тыc. лет до нашей эры, в эпоху бронзы. Их продолжением стали рисунки, выбитые тысячу лет спустя – в эпоху железного века. Их отличает преобладание скифо-сакского звериного стиля. Они дополняют наскальное творчество VII–V веков до нашей эры орнаментальностью и декоративностью. Петроглифы тюркского периода, датируемые VI–IX веками, а также казахские и суфийские циклы ХV–XIX веков завершают «каменную книгу» Боралдая. Территориально петроглифы Боралдая расположены в двух местах. Первая группа находится непосредственно на берегу реки Боралдай, другая – внизу по склону и является более доступной, а следовательно, и наиболее пострадавшей от рук вандалов. Несколько петроглифов просто отбиты. Свежие сколы на камнях не оставляют сомнений, что здесь поработали зубилом и кувалдой. И теперь остается только догадываться, что было изображено. Рядом с древними рисунками, а то и непосредственно поверху выбивают имена, даты рождения, делаются изображения, что наносит им непоправимый ущерб. – Вот эту надпись «Бердихан» сделал мой одноклассник в конце 60-х годов после выпускного, когда мы встречали всем классом рассвет в предгорье за околицей аула, – пенсионер Шымырали Жолдасов вырос в ауле Теректы, расположенном в трех километрах от горной гряды с петроглифами. – Раньше в этом месте была база для стрижки овец, в местном совхозе было порядка 30 тысяч баранов, сараи тут стояли. Около месяца тут жизнь кипела: постричь такое количество баранов – большой труд. Местность эта называется Жузымдик, потому что ближе к Улькентуре много диких виноградников росло. Мы с детства видели эти рисунки, рассматривали их, но никогда ни в школе, ни дома никто не говорил, что они бесценны. Шымырали Жолдасов рассказывает, что о ценности петроглифов узнал только тогда, когда стал работать в системе охраны природы. Буквально в нескольких километрах от наскальных рисунков начинаются земли Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка, организованного в 2013 году. Казалось бы, Жузымдику самой судьбой начертано оказаться в составе особо охраняемой природной территории, чтобы сохранить историческое и культурное наследие. Но на момент создания природного парка территория с петроглифами уже была в частных руках, и возвратом ее государству, чтобы придать статус особо охраняемой территории, заниматься не стали, определив границу по краю частных владений. Решили, что статуса памятника культуры местного значения, присвоенного петроглифам Боралдая постановлением акима ЮКО еще в 2010 году, будет достаточно. Вот только статус этот ничуть не служит охранной грамотой и от уничтожения не спасает. – Во всем мире к петроглифам испытывают пиетет, их берегут и охраняют как культурное и историческое достояние, – комментирует Бауыржан Байтанаев. – Наши же люди в массе своей даже не понимают всей их значимости. А ведь это летопись предыстории человечества. Тогда еще не было письменности, но было огромное желание людей зафиксировать сцены из их жизни. Петроглифам срочно нужны защита и охрана! Изображения, высеченные в эпоху бронзы и раннего железного века, найдены в ущельях Койбагар, Арпаозен, Майдамтал, Улькентура, Кысан, Жынгылшак, Кошкарата, Суюндиксай, в заповеднике Аксу-Жабаглы и других местах. На данный момент обнаружено более 3 тыс. композиций и отдельных рисунков. Если же говорить в целом о Туркестанской области, то наибольшее количество петроглифов как раз в Байдибекском районе. Ученым еще предстоит систематизировать и изучить богатейший археологическими материалами горный массив Каратау, включая петроглифы. Конечно, при условии, что их удастся сохранить. Еще в 2014 году администрация Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка выступила с инициативой передать территорию, на которой расположены наскальные рисунки, а это всего около 30 га земли, в состав парка. Его первый директор Бейбит Мошкалов привлек к проблеме внимание ученых, написал десятки писем в местный и областной акиматы, обосновав, почему это необходимо сделать и как. Пара лет переписки и переговоров с местными органами власти почти сдвинули с мертвой точки решение вопроса. Вот только довести его до логического завершения так и не удалось. – В 2016 году, когда мы этот вопрос изучали с администрацией Байдибекского района, была готовность передать на наш баланс эту землю, – рассказал Бейбит Мошкалов. – Вроде бы собственник тоже согласился. Но меня перевели на другую работу, и процесс полностью остановился, хотя в тот момент мы были почти у цели. С тех пор я сюда не приезжал, но до меня доходят тревожные сообщения о том, что петроглифы продолжают уничтожать. Достаточно было взглянуть на «каменные книги», чтобы сделать вывод: прошедшие 5 лет сильно отразились на состоянии боралдайских петроглифов. – Этого орла здесь точно не было, и изображение человека – тоже новодел, – Бейбит Мошкалов тщательно рассматривает камни, огорченно констатируя очередные проявления вандализма. – Вот эти надписи недавние. Пока не включат это место в состав особо охраняемых территорий, проблема сохранности уникального исторического памятника не будет решена. Он может пропасть. Мы предлагали взять объект под охрану Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка, огородить, поставить человека, который бы контролировал посещение туристами, чтобы не допускать варварского уничтожения, пресекать вандализм. Каждый новый рисунок на камнях расстраивает и уроженца этих мест – большого любителя природы Таттибека Жаркинбекова. Несмотря на почтенный возраст, аксакал продолжает с рюкзаком исследовать окрестности предгорья, непременно посещая петроглифы. Удручающее состояние памятника природы и истории заставило его даже обратиться в созданную по распоряжению Премьер-министра рабочую комиссию по изъятию земель, неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства. Аксакал уверен, что передача местности Жузымдик в частные руки – не что иное, как недоразумение, и его надо как можно быстрее исправить. Чтобы взять петроглифы под охрану, по его мнению, важно консолидировать усилия общественности, ученых и государственных органов. Для изменения целевого назначения земельного участка, на котором находятся камни с петроглифами, не надо даже обращаться в столицу. Для этого достаточно установить на этой территории режим ограниченного землепользования. Идеальным вариантом, конечно, было бы включение массива в состав Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка, что обеспечило бы охрану и научное изучение петроглифов. Пред. След. Пред. След.