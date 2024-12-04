«Ваш родственник – виновник ДТП»: мошенники снова взялись за старую схему

Полицейские призывают граждан не переводить деньги по телефонному требованию, перезвонить родному человеку или кому-то из его окружения и проверить, действительно ли он нуждается в помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожилая жительница Астаны передала 7,5 млн тенге курьеру, представившемуся «правоохранителем», чтобы спасти от ответственности за ДТП свою родственницу, передает корреспондент Kazpravda.kz

В полицию города обратилась 78-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась следователем и сообщила о том, что ее внучка и сноха стали виновниками ДТП. Для решения проблемы и увода близких родственников от ответственности псевдо-полицейский предложила свою помощь и потребовала 15 млн тенге.

В свою очередь потерпевшая, приняв за истину данную информацию, сказала, что у нее есть около 15 тыс. долларов США. После психологической обработки и согласия пострадавшей передать им деньги, мошенники направили к ней курьера за деньгами. Преступники, как правило, по такой схеме работают в группе.

Сотрудники криминальной полиции района Есиль установили и задержали 26-летнего курьера мошенников, который представившись сотрудником правоохранительных органов, обманным путем завладел деньгами в сумме более 7,5 млн тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Фигурант преступления водворен в ИВС. Полиция продолжает следствие, чтобы выяснить все обстоятельства и возможные связи злоумышленника с другими случаями мошенничества.