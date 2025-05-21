Важен осознанный подход Медицина 21 мая 2025 г. 2:00 2 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В столичной городской поликлинике № 2 прошел день открытых дверей в рамках Недели репродуктивного здоровья. Специалисты консультировали посетителей по вопросам планирования беременности, создания здоровой семьи. Фото столичного акимата По словам врача-терапевта Гульмиры Баратовой, супружеским парам необходимо правильно планировать беременность. В каждой поликлинике есть список женщин детородного возраста до 49 лет. Их всех приглашают для прохождения скрининга. Заключение о готовности женщины к беременности выносит участковый врач-терапевт. – Чтобы предотвратить неврологические заболевания у будущего ребенка, мы рекомендуем парам принимать фолиевую кислоту за три месяца до беременности, – отметила Гульмира Баратова. Среди пришедших на прием к специалисту оказались супруги Намаз и Назым Абжановы. – В 2022 году у меня родился первый ребенок. Теперь, спустя три года, я готовлюсь ко второй беременности. Сначала обратилась к участковому врачу и сдала соответствующие анализы. Позже я обратилась к гинекологу и проверила свое здоровье. По рекомендации врача мы с мужем принимаем фолиевую кислоту, – рассказала Назым Абжанова. Она считает, что при планировании беременности важна поддержка супруга. – Я думаю, что пара должна вместе обратиться к врачу и заранее спланировать беременность, – сказал Намаз Абжанов. – Я не возражал, когда моя жена заговорила о предварительной подготовке к беременности вместе, ведь мы – одна семья, и оба хотим появления на свет здорового ребенка. #Астана #медицина #врачи #консультация