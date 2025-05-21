По словам врача-терапевта Гульмиры Баратовой, супружеским парам необходимо правильно планировать беременность. В каждой поликлинике есть список женщин детородного возраста до 49 лет. Их всех приглашают для прохождения скрининга.

Заключение о готовности женщины к беременности выносит участковый врач-терапевт.

– Чтобы предотвратить неврологические заболевания у будущего ребенка, мы рекомендуем парам принимать фолиевую кислоту за три месяца до беременности, – отметила Гульмира Баратова.

Среди пришедших на прием к специалисту оказались супруги Намаз и Назым Абжановы.

– В 2022 году у меня родился первый ребенок. Теперь, спустя три года, я готовлюсь ко второй беременности. Сначала обратилась к участковому врачу и сдала соответствующие анализы. Поз­же я обратилась к гинекологу и проверила свое здоровье. По рекомендации врача мы с мужем принимаем фолиевую кислоту, – рассказала Назым Абжанова. Она считает, что при планировании беременности важна поддержка супруга.

– Я думаю, что пара должна вместе обратиться к врачу и заранее спланировать беременность, – сказал Намаз Абжанов. – Я не возражал, когда моя жена заговорила о предварительной подготовке к беременности вместе, ведь мы – одна семья, и оба хотим появления на свет здорового ребенка.