Важен осознанный подход

Медицина
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичной городской поликлинике № 2 прошел день открытых дверей в рамках Недели репродуктивного здоровья. Специалисты консультировали посетителей по вопросам планирования беременности, создания здоровой семьи.

Фото столичного акимата

По словам врача-терапевта Гульмиры Баратовой, супружеским парам необходимо правильно планировать беременность. В каждой поликлинике есть список женщин детородного возраста до 49 лет. Их всех приглашают для прохождения скрининга.

Заключение о готовности женщины к беременности выносит участковый врач-терапевт.

– Чтобы предотвратить неврологические заболевания у будущего ребенка, мы рекомендуем парам принимать фолиевую кислоту за три месяца до беременности, – отметила Гульмира Баратова.

Среди пришедших на прием к специалисту оказались супруги Намаз и Назым Абжановы.

– В 2022 году у меня родился первый ребенок. Теперь, спустя три года, я готовлюсь ко второй беременности. Сначала обратилась к участковому врачу и сдала соответствующие анализы. Поз­же я обратилась к гинекологу и проверила свое здоровье. По рекомендации врача мы с мужем принимаем фолиевую кислоту, – рассказала Назым Абжанова. Она считает, что при планировании беременности важна поддержка супруга.

– Я думаю, что пара должна вместе обратиться к врачу и заранее спланировать беременность, – сказал Намаз Абжанов. – Я не возражал, когда моя жена заговорила о предварительной подготовке к беременности вместе, ведь мы – одна семья, и оба хотим появления на свет здорового ребенка.

#Астана #медицина #врачи #консультация

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