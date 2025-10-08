Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
Ахметкал Медеу, академик НАН РК, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности»
Проблемы устойчивого водообеспечения населения и отраслей экономики республики находятся под постоянным вниманием Президента Касым-Жомарта Токаева. В нынешнем Послании народу Глава государства отметил, что одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого экономического развития и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере.