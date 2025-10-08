Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке

За строкой Послания
1
Ахметкал Медеу, академик НАН РК, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности»

Проблемы устойчивого водо­обеспечения населения и отраслей экономики рес­публики находятся под постоян­ным вниманием Президента ­Касым-Жомарта Токаева. В нынешнем Послании народу Глава государства отметил, что одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого экономического развития и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере.

коллаж Павла Цедилина

Гидроресурсы служат фун­даментом экономического и социального развития нашей страны и ее регионов. От их наличия и состояния зависят темпы промышленного производства и виды на урожай в сельском хозяйстве, чья деятельность также тес­но связана с водопользованием. К сожалению, создавшаяся прак­тика потребления воды далека от принципов рационального природопользования.

Одним из ключевых факторов развития Казахстана по праву следует считать модернизацию водной инфраструктуры. Этими мерами достигается повышение экономичес­кой устойчивости аграрного сектора республики, снижение потерь воды при ее транспортировке, обеспечение надежного водоснабжения засушливых регионов.

Чтобы обеспечить надежность водоснабжения, следует выявить проблемы потерь воды при ее подаче, тем более что в некоторых оросительных каналах они достигают 50–60%. Здесь, по мнению экспертов, на помощь должны прийти научно обоснованные методы и рекомендации, применение современных технологий автоматизации учета и распределения поливной влаги, а также цифровизация всех этапов управления гидроресурсами.

В связи с этим актуальной становится задача, озвученная в Пос­лании Президента, о соз­дании цифровой платформы водных ресурсов для повышения эффективности и рациональнос­ти их использования.

Министерством водных ресурсов и ирригации РК в настоящее время создается такая платформа с использованием результатов исследований, в том числе и нашего Института географии и водной безопаснос­ти. Внедрение сберегающих технологий, возделывание сельскохозяйственных культур, не требующих частого и обильного полива, применение водоудерживающих препаратов, обмен опытом и внедрение лучших мировых методик в области водосбережения с проведением масштабных мероприятий по культуре сбережения природных ресурсов через тренинги, демонстрационные площадки и информационную поддерж­ку позволят стимулировать водопользователей к более экономному и эффективному потреб­лению гидроресурсов.

Успешное решение задач, озвученных в нынешнем Пос­лании Президента, позволит гармонизировать интересы государства и водопользователей.

