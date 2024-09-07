Важно не ослаблять хватку

инфографика Натальи Ляликовой

В нынешнем Послании Главой государство было высказано критическое замечание о недостаточной активности правоохранительных и специальных органов в борьбе с наркотиками: «Необходимые законодательные меры мы уже приняли, однако каких-то конкретных результатов пока не видно. Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется».

Мы принимаем эту критику – она обоснована. Но сразу отмечу: ситуация изменилась не вдруг, этому способствовало в первую очередь отсутствие общего программного документа по этому направлению. До этого такие программы были и успешно работали, как, например, программа по борьбе с наркопреступностью на 2012-2016 годы. Но в 2015 году, в рамках проекта децентрализации, ее положения были переданы к исполнению на местах, что привело к утрате комплексной координации.

Критика Президента в данном случае – не укор нам лично, специальным органам, за плохо исполняемую ежедневную работу, а, скорее, указание, как опрометчиво поступили еще тогда, а сейчас пожинаются плоды. Борьба с наркопреступностью – направление очень требовательное по затратам и вниманию, стоит немного ослабить хватку, и последствия не заставят себя ждать.

Несмотря на невысокую оценку нашей работы, результаты есть. За 8 месяцев текущего года правоохранительными и специальными органами (это и КНБ, и АФМ) выявлено 2659 наркопреступлений. В том числе почти полторы тысячи фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято 24,7 тонны наркотиков, из которых почти тонна – синтетические наркотики.

Органами внутренних дел, именно полицией, выявлено 5,5 тысяч наркоправонарушений – это и проступки, и преступления. Из них 1341 – это факты сбыта, в том числе 530 с использованием интернет-ресурсов. Зафиксировано 306 фактов хранения в особо крупном размере, пресечено 238 фактов культивирования наркосодержащих растений, выявлено 218 фактов контрабанды, ликвидировано 3 нарколаборатории, заблокировано 2975 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков. Возбуждено 11 уголовных дел за создание и руководством организованными наркогруппировками, в том числе двумя транснациональными.

Теперь что касается конкретных программ. Как я уже сказал, в течение 8 лет специальные органы были лишены системного документа. Во исполнение поручений Президента, данных им в ходе одного из предыдущих посланий, нами был принят и реализуется Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. При его разработке были учтены особенности общемировой наркополитики: увеличение доли психоактивных веществ, изменение способов производства, внедрение технических средств по распространению.

Документом также предусмотрено совершенствование законодательной нормативно-правовой базы, технической оснащенности государственных органов, участвующих в борьбе с наркопреступностью – на вооружении теперь вертолетная техника и беспилотные летательные аппараты, сканеры на пограничных пунктах пропуска.

Проведен анализ правоприменительной практики, дорабатываются критерии и признаки подозрительных банковских операций. Большое внимание уделено профилактике и лечению наркомании, развитию способов реабилитации зависимых: в плане заложены средства на ремонты в крупных республиканских профильных центров в Алматы и Павлодаре. А на местах за появление центров психического здоровья ответственны акиматы - планом перед ними поставлены задачи по выделению участков и строительству современных ЦПЗ.

Изменение структуры наркорынка потребовало принятие большого числа законодательных поправок. Во исполнение поручений президента, данных им в ходе Третьего заседания Курултая в марте этого года прорабатывается внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс, предусматривающих вынесения более строго наказание за производство наркотиков. Согласно действующему законодательству на сегодня и наркозакладчик, и наркопроизводитель проходят по части 3 статьи 297 и могут получить наказание от 10 до 15 лет. В МВД же хотят ужесточить ответственность наркопроизводителей вплоть до пожизненного заключения, в первом чтении депутатами Мажилиса это одобрено. Предстоят и другие поправки, и таким образом правовым полем будут охвачены все звенья наркобизнеса – от потребителя до производителя, что поможет выработке кардинально новых мер борьбы.

Что влияет на наркоситуацию в нашей стране? Это и внешние факторы, и внутренние. Первый: особенности географического расположения Казахстана, наша страна находится на северном маршруте поставки афганских опиатов. Второй фактор риска – внутренняя сырьевая база, та самая Шуйская долина и культивирование индийской конопли в южных регионах. Третье: синтетика, производство которой расцвело в Казахстане с началом пандемии. Изначально она попадала в страну из-за границы, а позже завозились уже только прекурсоры, а производить стали на местах. Ну, и четвертый фактор - аптечная наркомания.

Мы стараемся идти на опережение. В рамках Евразийского пространства обмениваемся списком наркотиков, включая в списки запрещенных вещества до их физического появления в нашей стране. Идет работа и в рамках ОДКБ, для стран-членов ШОС действует антинаркотическая стратегия. Активно сотрудничаем с управлением по борьбе с наркотиками при ООН.

Повторюсь: исправить ситуацию, за которую и раскритиковал нас Президент, - понадобится определенное время. Для МВД очевидна геометрическая прогрессия: сейчас мы максимально выявляем и регистрируем, реализуем Комплексный план, и в ближайшей перспективе все это даст ожидаемые результаты. Подчеркну: уже сейчас пора задумываться о разработке очередного программного документа!

Наркомания – угроза мирового масштаба. Ежегодно в мире фиксируется 500 тысяч смертей от передозировки, а всего в мире 270 миллионов наркозависимых. В нашей стране по данным органов здравоохранения официально стоят на учете порядка 18 тысяч наркозависимых, фактически же это цифра может быть больше в разы. А потому мы должны делать упор на выявление достоверных данных. И на поддержку общества, которому необходимо сделать «прививку» к нулевой нетерпимости к наркотикам.