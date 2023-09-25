Важно возродить взаимодействие

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Игорь Прохоров

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение Целей устойчивого развития является национальным приоритетом.

По данным экспертов, все страны мира сейчас серьезно отстают от намеченного пути Целей устойчивого развития (ЦУР) в мировом масштабе. С 2015 по 2019 год мир добился определенного прогресса в достижении ЦУР. Однако этого явно недостаточно. После вспышки пандемии в 2020 году и других кризисов прогресс в достижении ЦУР во всем мире затормозился. В большинстве стран с высоким уровнем дохода чрезвычайные расходы и планы восстановления смягчили воздействие этих многочисленных кризисов на социально-экономические результаты.

– Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что 80% государственного бюджета нашей страны синхронизировано с целями ЦУР, – говорит Айша Окушева, ведущий эксперт секретариата по Целям устойчивого развития АО «Институт экономических исследований».

Она отмечает, что цели устойчивого развития охватывают все сферы деятельности человека, обеспечивая принцип триединства социальной, экономической и экологической сфер. Государственный бюджет в большей степени финансирует достижение почти всех целей устойчивого развития. В первую очередь финансируются такие, как социальная защита, образование и здравоохранение.

Президент Казахстана также предложил участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру, отметив, что гораздо больше средств требуется выделять на социальные вопросы, в том числе и на решение проблем экологии и изменение климата, продовольственной и энергетической безопасности. В связи с этим для достижения ЦУР мир должен изменить как свои текущие инвестиционные модели, так и увеличить общий объем инвестиций. В настоящее время требуется увеличить финансовые потоки, по меньшей мере, на 500 миллиардов долларов к 2025 году.

По мере роста геополитической напряженности глобальное сотрудничество пошло на убыль. Поэтому важно возродить взаимодействие в решении важнейших задач и устранить пробелы в глобальном управлении. Кроме того, необходимо расширять финансирование развития и реформирование глобальной финансовой архитектуры для поддержки ЦУР.

Как подчеркнул на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Касым-Жомарт Токаев, требуется укрепить принцип «Единой ООН» на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому Глава государства инициировал создание в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

– Открытие регионального хаба позволит своевременно решать актуальные вопросы региональной повестки, – отмечает Айша Окушева.

Проблемы изменения климата, регионального неравенства и общего устойчивого взаимодействия – это лишь некоторые из важных сфер, которые влияют на благополучие и процветание всего региона и не могут быть решены в одиночку.

#ООН #ЦУР #Нью-Йорк #78-й сессия

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